Stiri pe aceeasi tema

- In mod normal, romanii ar trebui sa isi poata incasa lunar, pana la finalul vietii, pensia privata obligatorie, in baza contributiei la Pilonul II. Din pacate, momentan oamenii nu au aceasta posibilitate, din cauza ca nici macar la un deceniu dupa infiintarea Pilonului II nu exista o lege care sa permita…

- Pilonul II de pensii a devenit obligatoriu in urma cu 11 ani, insa putini romani stiu ce suma au acumulat in cont pana acum. Stiati ca acest lucru se poate afla foarte usor? Iata ce trebuie sa faceti: – intrati pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara si completati formularul de pe ACEASTA…

- ♦ Metropolitan Life Pensii Private, cu expunere integrala la Bucuresti, a majorat detinerile la Petrom, Romgaz, Transgaz in S1/2018, iar in septembrie culege roadele: cea mai ridicata rata de retanbilitate anualizata din randul Pilon II, de 4,3%, ca urmare a cresterii pretului petrolului, a unor…

- Romania gestioneaza foarte prost banii, iar la o inflatie de 5% pe an populatia Romaniei pierde 7 miliarde de lei, a declarat marti vicepresedintele Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (ASF), Mircea Ursache, la conferinta "Strategia de dezvoltare a Romaniei" - organizata de grupul de presa…

- Romania gestioneaza foarte prost banii, iar la o inflatie de 5% pe an populatia Romaniei pierde 7 miliarde de lei, a declarat marti vicepresedintele Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (ASF), Mircea Ursache, la conferinta „Strategia de dezvoltare a Romaniei” - organizata de grupul de presa Bursa…

- Cresterea inflatiei din ultima perioada, afecteaza puternic veniturile romanilor, acestia pierzand anual 7 miliarde de lei pentru ca Romania gestioneaza foarte prost banii, a spus marti Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (ASF).

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,92 miliarde de lei, la 31 iulie 2018, in creștere cu 12,25% comparativ cu nivelul de la 31 iulie 2017, conform datelor Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere in cadrul activelor,…

- In luna iunie 2018, s-au virat contribuții pentru 4,04 milioane de persoane, reprezentand 56,48% din totalul participanților la Pilonul II (sistemul pensiilor administrate privat), potrivit unui raport despre piața de profil realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), scrie Mediafax.„Ponderea…