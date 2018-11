Stiri pe aceeasi tema

- Aglomeratie mare la metrou, in aceasta dimineața, pe Magistrala 2, linia Berceni - Pipera. Mii de oameni stau in stațiile de metrou și nu știu cand vor ajunge la școala sau la serviciu! In...

- O parte din lucrarile la Magistrala 5 de metrou, care va face legatura dintre Drumul Taberei si Pantelimon, au fost finalizate, permitand redeschiderea traficului, a anuntat, sambata, Metrorex.

- Metrorex a inceput astazi lucrarile de modernizare si inlocuire a macazurilor pe Magistrala 2, traficul subteran anuntandu-se aglomerat, in special in orele de varf. Circulatia trenurilor va fi reorganizata pana duminica seara.

- Metrorex informeaza ca, pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie a trenurilor, in perioada 31 august - 3 septembrie, se vor face lucrari de modernizare si inlocuire a aparatelor de cale (macaze). Personalul specializat Metrorex va lucra non-stop pentru a reduce la minimum disconfortul calatorilor,…

- Un tren de metrou care circula pe Magistrala 1 (Dristor-Pantelimon) catre statia Dristor 1 a fost afectat, marti dimineata, la ora 8:55, de o defectiune tehnica, fapt care a generat intarzieri in circulatia tr...

- Un tren de metrou care circula pe Magistrala 1 (Dristor-Pantelimon) catre statia Dristor 1 a fost afectat, marti dimineata, la ora 8:55, de o defectiune tehnica, fapt care a generat întârzieri în circulatia trenurilor.

- Pe magistrala 1, intre statiile Mihai Bravu si Dristor 1, s-a produs, marti dimineata, o defectiune tehnica la trenul de metrou ce mergea spre Dristor 1, circulatia fiind reorganizata pana la remedierea defectiunii, anunta Metrorex.

- Un tren de metrou s-a defectat marți pe Magistrala 1 intre stațiile Mihai Bravu și Dristor 1, și a ramas mai multe minute in tunel. Potrivit Metrorex, calatorii aflați in tren au fost informați in permanența de motivul staționarii in tunel, de catre personalul de conducere tren.