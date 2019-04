Stiri pe aceeasi tema

- Manifestațiile vestelor galbene din Franța au adunat 6.300 de persoane la ora 14, dintre care 3.100 la Paris, în a 21 sâmbata la rând a manifestației, potrivit unei numaratori a ministerului de interne, scrie Le Soir citat de Rador.Saptamâna trecuta la ora 14 erau 5.600 de…

- Vestele galbene au iesit din nou in strada, in Franta, pentru a 19-a saptamana de mobilizare. Manifestatiile au fost interzise pe celebrul bulevard Champs Elysees din Paris, si in zonele adiacente, precum si in pietele din Bordeaux, Toulouse si Nisa.

- "Vestele galbene" manifesteaza din nou sambata in Franta, intr-un climat de tensiune exacerbata de teama de noi violente, in urma careia guvernul a instituit un dispozitiv de securitate drastic si controversat, comenteaza AFP. Manifestantii au inceput sa se adune sambata in mai multe orase pentru a…

- Guvernul german sustine autoritatile franceze in fata violentelor ''terifiante'' care au avut loc in weekend la Paris in cursul protestelor ''vestelor galbene'', a declarat luni Steffen Seibert, purtatorul de cuvant al cancelarului german Angela Merkel, relateaza AFP preluata de Agerpres. ''Izbucnirea…

- Guvernul german sustine autoritatile franceze in fata violentelor ''terifiante'' care au avut loc in weekend la Paris in cursul protestelor ''vestelor galbene'', a declarat luni Steffen Seibert, purtatorul de cuvant al cancelarului german Angela Merkel, relateaza AFP.…

- Violente au izbucnit sambata pe bulevardul Champs Elysees din Paris, unde mii de 'veste galbene' s-au strans in cel de-al 18-lea weekend de mobilizare civica impotriva politicii fiscale si sociale a guvernului francez, transmite AFP.

- "Vestele galbene" s-au mobilizat din nou in Franța, in cea de 11 acțiune de la debutul protestelor care au avut ca tema inițiala scumpirea carburanților. Intre timp, revendicarile protestatarilor au devenit pur politice, tema favorita fiind demisa actualului președinte Emmanuel Macron și a puterii executive.…

- Cinci mii de 'veste galbene' au marsaluit sambata la Paris, in cel de-al zecelea weekend consecutiv de proteste contra guvernului presedintelui Emmanuel Macron, transmit AFP si Reuters ,potrivit Agerpres.