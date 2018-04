Stiri pe aceeasi tema

- Situație absolut penibila in Guvern. Ministerul de Finanțe a publicat un Ordin in Monitorul Oficial in care sunt enumerate instituțiile publice care au cerut și vor primi bani de salarii inainte de Paști, bani care vor fi platiți pe 5 aprilie. Printre ministerele enumerate apare, surprinzator, Ministerul…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatia platii salariilor in avans. "Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Paste si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut…

- Ordinul ministrului Finantelor, prin care se stabileste ce institutii vor primi salariile pe luna martie, pe data de 5 aprilie, adica înainte de Paste, a fost publicat, miercuri, în Monitorul Oficial.

- In Monitorul Oficial a fost publicat ordinul pentru aprobarea Programului national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare in anul 2018, in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2 2018, ale Legii nr. 500 2002 privind finantele publice,…

- Gabriela Firea a avut un mesaj dur la adresa conducerii PSD și a fostului Guvern, condus de Mihai Tudose. Primarul Capitalei a anunțat ca iși da demisia daca proiectele inițiate pentru bucureșteni nu vor avea parte de sprijinul lui Dancila și Liviu Dragnea.

- Viceprim-ministrul Viorel Stefan coordoneaza, incepand de joi, activitatile din domeniul prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta si al asigurarii resurselor necesare restabilirii starii de normalitate, conform Agerpres.Citește și: Surse PSD: cine i-ar lua locul lui Liviu Dragnea dupa…

- Premierul Viorica Dancila ia pranzul cu familia regala, la Palatul Elisabeta. Dupa investirea in funcție a noului Guvern, s-a decis ca familia Regala sa ramana la Palatul Elisabeta, dar va plati chirie pentru imobilul care fusese primit de Regele Mihai ca locuința de stat in calitatea sa de fost suveran.…

- Fosta șefa de Cabinet a lui Liviu Dragnea și martora in dosarul Referendumului, Iuliana Mihaela Zubuian, a fost numita pe aceeași poziție de șefa de Cabinet, in Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu…

- PSD se reuneste, miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), iar potrivit liderului partidului, Liviu Dragnea, va fi facuta evaluarea activitatii secretarilor de stat. Sedinta CExN are loc in contextul scandalului provocat de acuzatiile la adresa DNA, iar vicepremierul Paul Stanescu afirma,…

- ​​Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a primit spre administrare de la ANAF un teren de peste 10.000 metri patrati, cu o valoare estimata la peste 820.000 de lei, pentru realizarea unui Centru informatic si de comunicatii, conform unei Hotarari de Guvern adoptate in data de 25 ianuarie de premierul…

- DECLARATIA 600: Termenul-limita de depunere pentru declarația 600 va fi amanat pana la data de 15 aprilie 2018, conform unui proiect de act normativ adoptat astazi de Guvern. Documentul a fost inițiat dupa ce președințele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat recent masura. Totodata, liderul…

- Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.Victor Ponta da VINA pe Liviu Dragnea pentru ca scoate mai…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, a anunțat, duminica, președintele PSD, Liviu Dragnea. Intrebat daca Sevil Shhaideh se intoarce in Guvern pe postul de secretar general, Dragnea a replicat: „Raspunsul este nu”. In ceea ce priveste o functie pentru Mihai Tudose la Camera Deputatilor,…

- Organizatiile din Moldova, care l-au sprijinit decisiv pe Liviu Dragnea in razboiul cu Mihai Tudose, au obtinut portofolii importante in Guvernul Dancila. De partea cealalta, organizatia Bucuresti, condusa de Gabriela Firea, aflata in relatii reci cu Dragnea, a primit doar Ministerul Culturii, pentru…

- Ministrul de Finanțe și șefa ANAF, convocați la Parlament, marțea viitoare, pentru a da explicații despre Declarația 600 și premierea angajaților ANAF din amenzi. La ședința comisiei economice din Senat vor participa ministrul Ionuț Mișa, președintele ANAF, Mirela Calugareanu precum și reprezentanți…

- ”Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European”, a opinat Alina Mungiu-Pippidi despre nominalizarea Vioricai Dancila. Mai mult, politologul susține ca președintele Klaus Iohannis nu ar avea de ce sa o respinga pe Viorica Dancila, care este o propunere acceptabila: ”Propunerea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii ministri ai cabinetului sa faca parte din viitorul guvern. „Diecare actual ministru va fi analizat cu toata seriozitatea”, a mai spus președintele PSD. ”Daca ii vom propune ca un actual membru sa nu…

- Demisia lui Tudose din functia de premier va ajunge la Klaus Iohannis Demisia lui Mihai Tudose din functia de premier va ajunge astazi la presedintele Klaus Iohannis. Seful statului va lua act de aceasta si va emite un decret prin care postul va fi declarat vacant, dar decizia va intra în…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca nu este nicio paguba ca Tudose a plecat de la Guvern, problema este ca Liviu Dragnea ar fi in stare sa puna al treilea premier „tot de pe lista scurta a Sistemului”.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni seara, dupa ce premierul Mihai Tudose a anuntat ca demisioneza, ca urmare a restragerii sprijinului politic, ca structura noului Guvern nu trebuie schimbata, el aratand ca ministrii din viitorul Cabinet vor fi decisi de CExN, ca si viitorul prim-ministru.

- In ședința 59 de membri din 68 au fost pentru demisie. Inaintea intalnirii decisive pentru Mihai Tudose, doar trei miniștri și-au aratat susținerea pentru premier. De partea acestuia s-a poziționat și vicepremierul Marcel Ciolacu. Sustinator declarat al lui Mihai Tudose, buzoianul Marcel…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, joaca tare. Mihai Tudose si-a dat demisia, iar acum unii dintre 'tradatori' vor avea mari probleme. Dragnea i-a ironozat pe acestia si i-a avertizat. Nu vor mai avea loc in noul Guvern."Cu Gabriel Petrea am o nelamurire. Veneam la sediu si a venit la mine sa imi spuna…

- Mihai Tudose si-a dat demisia din functia de premier dupa ce i s-a retras sprijinul politic de catre CEXN. Tudose a avut prima reactie imediat dupa a luat decizia. "E nevoie de un alt Guvern. Mereu e loc de mai bine. Eu nu rup partidul. CEX m-a numit, CEX a spus ca e loc de mai bine. Imi reprosez…

- Mihai Tudose a cerut vot in ședința CEX al PSD, dar s-a trezit umilit! Tudose a cerut ca membrii CEX sa voteze daca ii retrag sau nu sprijinul poilitic, iar rezultatul a fost unul umilitor. 59 de lideri au votat pentru retragerea sprijinului politic, in timp ce de partea lui Tudose au fost doar 4…

- Se ascut cutitele inainte de sedinta cruciala a social-democratilor. Cum era de asteptat, inaintea ciocnirilor de astazi au aparut si mai multe scenarii care s-ar putea derula dupa discutiile din cadrul CEX: unele vorbeau despre o impacare intre tabere, in timp ce altele speculau o retragere a sprijinului…

- Liderii PSD se vor reuni in cadrul unui Comitet Executiv care se anunța a fi unul exploziv. Inaintea acestei ședințe, Liviu Dragnea a ajuns la Palatul Parlamentului, acolo unde se vede cu o parte dintre liderii de organizații care ii sunt fideli. Citește și: Șerban Nicolae dezvaluie cheia…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat in direct la Realitatea TV știrea pe surse potrivit careia Liviu Dragnea și apropiații sai din partid și din Guvern pregatesc retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose in CEx-ul de urgența de maine. Știrea este "mai mult decat valabila",…

- In REVISTA PRESEI de astazi, STIRIPESURSE.RO va prezinta o analiza a consultantului politic Cozmin Gușa privind criza interna din PSD și a eventualelor mutari pe care le-ar pregati cele doua tabere in ședința de maine a conducerii partidului.realitatea.net: Consultantul politic Cozmin…

- Liviu Dragnea și apropiații sai din partid și din Guvern pregatesc retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose în ședința de urgența de luni, potrivit unor surse Realitatea TV.

- Gabriel Petrea, presedintele Tineretului Social-Democrat (TSD), a transmis duminica o scrisoare catre partid, in care face apel la inceperea unei dezbateri interne care sa duca la "reconstructia si consolidarea" partidului. Liderul organizatiei de tineret a PSD, totodata ministru pentru Dialog Social,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anunțat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose.

- Razboi imens in PSD. Dupa disputa dintre Carmen Dan și Mihai Tudose ies la iveala alianțele celor doi. Unul dintre oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea se pare ca a trecut de partea lui Mihai Tudose. Ministrul pentru Dialog Social, Gabriel Petrea, ii ține partea lui Tudose.Citește și:…

- Scandalul privind demiterea sefului Politiei ar putea accentua si tensiunile din Guvern, daca premierul refuza schimbarea lui din functie. Probleme ar putea aparea si in relatia lui Mihai Tudose cu Liviu Dragnea din aceasta cauza.

- Ședința Comitetului Executiv al PSD a fost una tensionata, cu mutari de ultima ora in taberele Tudose sau Dragnea. Mihai Tudose a incercat sa-și asigure o majoritate, insa nu a reușit acest lucru, pentru ca Liviu Dragnea și-a atras suficienți oameni de partea sa. Citește și: SURSE - Tradari…

- Comitetul Executiv al PSD a fost unul extrem de tensionat, pentru ca taberele lui Mihai Tudose și Liviu Dragnea s-au aflat pentru prima data fața in fața, dupa o lunga perioada in care s-a jucat in culise. Citește și: SURSE - Mihai Tudose a TUNAT in ședința PSD: a AMENINȚAT cu DEZVALUIRI EXPLOZIVE…

- Ședința mare in PSD, luni, cand e programat Comitetul Executiv Național! Potrivit unor surse social-democrate, Niculae Badalau este dispus sa-l tradeze pe Dragnea in favoarea lui Mihai Tudose. In schimbul susținerii premierului, al doilea om din partid ar cere intrarea in Guvern a lui Marian Mina.…

- Relatia lui Liviu Dragnea cu Mihai Tudose s-a stricat la scurt timp dupa instalarea ultimului in functia de premier. Daca la inceput Mihai Tudose vorbea in termeni de subordonare fata de liderul PSD, mai tarziu a aratat ca doreste mai multa independenta. Si-a impus punctul de vedere pe legile justitiei,…

- Recent, in Monitorul Oficial a aparut Legea preventiei care, in viziunea legiuitorului, este un act normativ pentru prevenirea savarsirii de contraventii. Fata de proiectul initial supus dezbaterii publice, forma finala adoptata nu mai enumera contraventiile aflate in sfera legii. Acestea urmeaza sa…