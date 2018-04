Stiri pe aceeasi tema

- Muncitorii feroviari din Franta au lansat trei luni de proteste in ceea ce se anunta a fi cea mai mare si mai haotica actiune impotriva incercarilor lui Emmanuel Macron de a revizui transportul de stat si de...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in ziua de marti, 3 aprilie 2018, va debuta o greva de amploare si, cel mai probabil, de lunga durata in transportul feroviar si la compania aeriana Air France. Astfel,…

- Franta s-a oferit sa medieze conflictul din nordul Siriei, unde Turcia a lansat o campanie militara impotriva militantilor kurzi in ianuarie, noteaza new.ro, care citeaza BBC. Ankara doreste sa inlature militia kurda YPG, pe care o considera o extensie a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK).…

- Varsta scolarizarii obligatorii in Franta va scadea de la sase la trei ani incepand cu toamna anului scolar 2019, o masura simbolica in scopul recunoasterii gradinitei, pe care cea mai mare parte dintre copii o frecventeaza deja la aceasta varsta, informeaza AFP marti, conform agerpres.ro. ''Am…

- Prețul pachetelor de țigari a ajuns deja la 8 euro. Vom armoniza prețul pachetului de țigari, in special prețurile cele mai mici, printr-o creștere medie de 35 de eurocenți pana la 7,10 euro pe pachet la finele anului, urmand ca in luna martie a anului urmator sa fie introdusa o noua majorare de…

- Donald Trump condamna atacul din sudul Franței. Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Twitter sprijinul pentru victimele atacului sangeros din sudul Franței, in care patru persoane și-au pierdut viața. Trump spune ca el condamna ”acțiunile violente ale atacatorului și pe orcine care ii ofera…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste,…

- Franta e paralizata de o greva de proportii la care participa angajatii din domeniul transporturilor, functionarii din administratie, cadrele didactice si angajatii din domeniul sanatatii.

- Greva și proteste joi in Franța. Cele mai mari sindicate din țara denunța reformele anunțate de Guvern. Parisul va fi blocat. Transporturile feroviare, aeriene, școlile și circulația mijloacelor de transport sunt serios perturbate.

- Franta va fi paralizata astazi de o serie de greve de amploare, functionarii publici urmand sa protesteze fata de reformele economice anuntate de presedintele Macron. Traficul feroviar, aerian si cu metroul vor fi perturbate de proteste, dupa cum scrie presa franceza.

- Traficul feroviar între localitatile Sieu si Sieut din judetul Bistrita-Nasaud a fost întrerupt în noaptea de sâmbata spre duminica, dupa ce un copac s-a prabusit peste linia de înalta tensiune din cauza

- Cei doi lideri s-au exprimat pe rand in fata presei, amandoi insistand asupra necesitatii de a gasi solutii la provocarile multiple cu care se confrunta Europa: criza migratorie, ascensiunea formatiunilor eurosceptice in cadrul Uniunii, tensiunile diplomatice internationale si reforma institutiilor…

- Salonul cartii de la Paris, desfasurat in perioada 16-19 martie, s-a deschis, miercuri seara, in prezenta presedintelui Emmanuel Macron. Numeroase oficialitati, diplomati, scriitori, traducatori, editori si jurnalisti au participat alaturi de doamna Liliana Țuroiu, președintele ICR, de E.S. Luca Niculescu,…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul feroviar pe linia de cale ferata 409 este blocat, joi, seara, dupa ce un tren de marfa a deraiat. "Un tren de marfa (nr.4136) cu 38 vagoane incarcate cu cherestea a deraiat intre statiile Sacel si Beclean. Nu sunt victime", anunta Infotrafic. Potrivit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta „in zilele urmatoare” masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei. Totul duce la convingerea ca Rusia este responsabila, a mai spus acesta.

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters. Spre deosebire…

- Franta si India au semnat, sambata la New Delhi, mai multe acorduri care vizeaza consolidarea cooperarii bilaterale in domenii precum apararea, securitatea si dezvoltarea energiei nucleare, transmite dpa. Cooperarea consolidata intre Paris si New Delhi include folosirea reciproca a bazelor militare,…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian le-a solicitat, joi, Rusiei si Iranului sa-si foloseasca influenta asupra presedintelui sirian Bashar al-Assad pentru a se asigura ca Damascul respecta rezolutia ONU privind o incetare a focului pentru 30 de zile in Siria, transmite Reuters. Le Drian a…

- Vremea deosebit de rece si cantitptile mari de precipitatii au dat peste cap traficul feroviar. CFR Calatori a anuntat, miercuri, ca a anulat 99 de trenuri care ar fi trebuit sa circule in sudul tarii, iar pe multe dintre rutele pe care se circula se inregistreaza intarzieri. Cu o zi in urma erau anulate…

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara si marti in conditii de iarna, fara linii inchise sau trenuri blocate, dar zeci de trenuri sunt anulate din cauza frigului si a viscolului.

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron cer Rusiei sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara.

- Traficul feroviar este blocat in zona Garii de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica ce sustinea conductele de termoficare s-a prabusit miercuri peste liniile de cale ferata, fara a se inregistra victime, potrivit autoritatilor locale.

- Franta si-a exprimat joi satisfactia de a avea din nou 'un partener solid' in Germania, dupa pactul guvernamental incheiat intre conservatorii condusi de cancelarul federal Angela Merkel si social-democrati, estimand ca acesta va permite 'punerea in aplicare a santierelor' lansate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat pregatit miercuri sa recunoasca specificul Corsicai, dar s-a opus celorlalte revendicari ale nationalistilor la putere in insula din Mediterana, relateaza France Presse. Intr-un discurs mult asteptat la Bastia, seful statului s-a declarat 'favorabil…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, scrie digi24.ro.

- Traficul feroviar pe relatia Craiova - Timisoara se desfasoara cu transbordare auto intre statiile Drobeta Turnu Severin si Garnita, dupa ce 3 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa au deraiat si un vagon s-a rasturnat pe segmentul de cale ferata Valea Alba - Simian, informeaza CR SA printr-un…

- Traficul feroviar pentru directiile Craiova, Rosiori de Nord si Giurgiu va fi afectat, joi si vineri, de efectuarea lucrarilor finale pentru punerea in functie a instalatiei de centralizare electronica in statia Videle. Trenurile vor fi dirijate de personal specializat, masura fiind necesara pentru…

- O furtuna puternica de iarna a adus miercuri ninsori proaspete de-a lungul coastei nipone la Marea Japoniei, stratul de zapada ajungand pana la 80 de centimetri in unele zone ale tarii, au anuntat autoritatile meteorologice.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat vineri presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la…

- Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei de vineri, va fi prima dupa finalizarea proiectului de acord guvernamental intre conservatorii dnei Merkel (Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Crestin Sociala, CDU/CSU) si social-democratii germani (SPD), care ar putea duce in viitorul…

- Ministrul francez de interne Gerard Collomb a declarat marti ca Parisul va solicita guvernului britanic, la summitul bilateral ce va avea loc joi la Londra, 'sa ajute (orasul-port) Calais sa se dezvolte', transmite AFP. 'Vom merge impreuna cu presedintele Republicii (Emmanuel…

- Mai multe sindicate din Grecia au declansat, luni, greva in semn de protest fata de masurile de austeritate impuse de catre guvern, iar transportul public este grav afectat in capitala Atena, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. 'Sunt bucuros si…

- Un accident feroviar mortal s-a petrecut, joi seara, in judetul Arges.In Gara Leordeni, o persoana s-a aruncat in fata unui tren Sageata Albastra care se deplasa in directia Pitesti - Bucuresti. Victima, care se presupune ca ar fi un barbat, are capul zdrobit. La fata locului s-au deplasat un echipaj…

- Un barbat s-a aruncat in Gara Leordeni in fata unui tren ce circula dinspre Pitesti spre Bucuresti. Mai multe echipaje SMURD si de la Ambulanta Arges au intervenit, insa barbatul nu a mai putut fi salvat.

- China si Franta sunt pregatite sa isi consolideze cooperarea in domenii precum aviatia si energia nucleara, dupa ce presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau francez Emmanuel Macron au semnat marti o serie de acorduri, in cadrul primei vizite a liderului de la Elysee in China, potrivit DPA.Macron…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP. "Destinele noastre…

- Emmanuel Macron propune introducerea unei legi pentru interzicerea stirilor false de pe Internet din timpul campaniei electorale din Franta, scrie The Guardian. Presedintele Frantei, care a castigat...

- In Spania, doua persoane s-au inecat pe coasta basca dupa ce au fost luate de un val puternic, iar un schior a murit dupa ce a fost lovit de un copac doborat de vant. La Aeroportul din Amsterdam au fost inregistrate rafale de vant de peste 110 km/ora, determinand anularea a sute de zboruri. Si in Franta…

- Guvernul de la Paris a confirmat restabilirea unei circumscriptii nationale unice in Franta pentru alegerile europarlamentare din 2019, conform proiectului de lege examinat miercuri de executivul francez, transmite France Presse. De la alegerile europene din 2004, exista un mod de scrutin…