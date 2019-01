Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu s-a produs sambata la Scoala 77 din Capitala, un barbat ce prezenta expunere la fum fiind transportat la spital, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, conform Agerpres .

- Gheața si poleiul care a pus stapanire pe toata tara a bagat zeci de oameni in spital. Doar in Capitala, peste o suta de oameni au ajuns la Urgenta, dupa ce au cazut pe gheata. 27 dintre ei s-au ales cu fracturi grave, iar 19 au fost internati.

- Poleiul de pe strazile din Capitala a creat aglomeratie la Urgenta. Doar ieri, 25 de persoane au ajuns la spital din cauza ranilor suferite de la cazaturi. "Am cazut in fata scarii, din cauza poleiului. Am chemat ambulanta, care a venit foarte repede.

- Accidentul a avut loc pe DN 21, in apropiere de Slobozia. Pe fondul nepastrarii distantei, un autotren a lovit cinci autoturisme, care se deplasau in coloana, in spatele altui autovehicul cu defectiuni tehnice. In urma impactului, patru persoane au fost transportate la spital. Din cauza accidentului,…

- Doi oameni au ajuns la spital, dupa ce doua masini s-au ciocnit, noaptea trecuta, in Capitala. Accidentul s-a produs la intersecția strazilor Kogalniceanu si Pușkin. Victimele sunt pasagerii unuia dintre automobile si s-au ales cu rani grave la picioare.

- Un șofer incepator, in varsta de 20 de ani din Constanța efectiv a spulberat patru persoane care se aflau aseara pe o trecere de pietoni. Una dintre victime, un barbat de 28 de ani a decedat la scurt timp dupa ce a ajuns la Spital. Iar o alta, o femeie de 33 de ani, se afla in coma. Grupul…

- Cel mai mare spital veterinar din sud-estul Europei se va deschide in cateva luni, la Bucuresti. Proiectul este initiat de Facultatea de Medicina Veterinara din Capitala, iar costul acestuia este de 20 de milioane de lei, dupa cum afirma reprezentantii institutiei de invatamant superior.