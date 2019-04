Pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Cascioarele, judetul Giurgiu, vor avea loc lucrari de demontare a parapetului median, pana la sfarsitul lunii august. Astfel, spre disperarea milioanelor de șoferi care tranziteaza autostrada, traficul in zona va fi deviat in aceste aproape cinci...