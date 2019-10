Parlamentul European este pregatit sa permita intrarea in functie a noii Comisii Europene a Ursulei von der Leyen la 1 decembrie - cu o luna mai tarziu decat s-a prevazut -, in contextul in care trei tari - Romania, Franta si Ungaria - urmeaza sa propuna candidati in noua CE, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al PE, relateaza AFP.