Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestenii vor beneficia de acces gratuit la internet WiFi in spatii publice precumparcuri, piete, cladiri publice, biblioteci, muzee etc, dupa ce Comisia Europeana a acceptat cererea de participare a Capitalei la initiativa WiFi4EU.

- Primaria a stabilit graficul transportului public de sarbatorile Pascale. In data 28 aprilie troleibuzele și autobuzele vor circula pana la miezul nopții, iar microbuzele, in funcție de necesitațile locuitorilor Capitalei.

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a chemat la discuții liderii de partide din Consiliul General pentru a dezbate situația juridica a patru dintre companiile municipale, declarate de Curtea de Apel ca fiind inființate ilegal. Firea incearca sa salveze alte societați comerciale care se ocupa de parcari,…

- Seful Guvernului de uniune nationala (GNA) libian, Fayez al-Sarraj, a promis sa raspunda cu "forta si fermitate" rivalului sau, maresalul Khalifa Haftar, care l-a "tradat" lansand o ofensiva in directia capitalei Tripoli ce va duce la "un razboi fara invingator", relateaza AFP. "Am intins mainile pentru…

- Poliția il cauta. Sunt 15 echipaje care acționeaza in cartierul din sudul Capitalei. Polițiștii inca nu au reușit sa-l mobilizeze. Se pare ca barbatul este inarmat cu un cuțit. Barbatul a evadat de la Penitenciarul Jilava dupa ce a sarit un gard de beton de trei metri, a reușit sa treaca…

- Cineasti consacrati, dar si debutanti vor fi prezenti cu 11 filme documentare la cea de-a XII-a editie a Festivalului One World Romania care va avea loc in perioada 15 - 24 martie, in sase spatii din centrul Capitalei, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis luni AGERPRES. Programul include…

- Societațile municipale din Holdingul „București, capitala europeana” au fost inființate cu buna credința și in deplina legalitate, conform prevederilor Legii 31/1991, din dorința de a oferi bucureștenilor servicii publice de buna calitate și mai ieftine, dupa un model care funcționeaza deja cu bune…

- Condițiile meteorologice au dat mari batai de cap azi cetațenilor Capitalei. Efectele ciudatului fenomen meteo sunt combatute de administrațiile bucureștene in forța.Vezi și: ALERTA - Din cauza condițiilor meteo extreme, STB a luat o decizie radicala: Troleibuzele au fost retrase in depouri…