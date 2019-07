Hanul lui Manuc are acum si o Pravalie dedicata produselor romanesti Pravalia lui Manuc, cel mai nou membru al Grupului City Grill, aduce in centrul Capitalei produse traditionale romanesti, fiind prima investitie a grupului in aceasta noua directie.



Spatiul, care se afla in continuarea restaurantului cu acelasi nume, emblematic pentru Bucuresti, este destinat atat clientilor Hanului, cat si celor aflati in cautarea de produse traditionale romanesti, preparate dupa retete vechi.



Deschisa in continuarea Hanului lui Manuc, Pravalia lui Manuc invita si la degustare, dispunand de 45 de locuri.



Extinderea Grupului City Grill spre zona de

Sursa articol si foto: business24.ro

