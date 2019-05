Stiri pe aceeasi tema

- Dan Coroian-Vlad este primul roman care pune stampila pe buletinul de vot si se afla pentru a doua oara in aceasta postura, dupa ce in urma cu patru ani si jumatate a votat in turul doi al alegerilor prezidentiale tot la Auckland, Noua Zeelanda

- O familie de artiști. Licitația colecției Mia și Mihai Nazarie. Joi, 23 mai 2019, 20:00 – Palatul Cesianu-Racovița, Artmark Siegmund Warburg considera ca “bancherul ideal este acela care știe sa aprecieze literatura și artele, mai degraba decat un specialist in probleme financiare”, fapt care l-a și…

- Klaus Iohannis le intoarce spatele liberalilor. Presedintele nu va fi prezent la evenimentul de prezentare a programului politic al PNL pentru alegerile europarlamentare. Seful statului a plecat la...

- Laurențiu Reghecampf (43 de ani) se afla intr-o situație dificila la Al-Wasl Dubai, echipa cu care a reușit un singur succes in ultimele șase partide oficiale, primind 22 de goluri și marcand doar 8. Deși nu mai cunoaște gustul victoriei, antrenorul roman a anunțat la finalul meciului pierdut vineri…

- Tablourile „Nud cu spatele” si „Cusatoreasa”, realizate de pictorul barladean Nicolae Tonitza, au fost adjudecate cu cele mai mari sume de bani la o licitatie organizata, miercuri seara, in Bucuresti. Primul a fost cumparat cu 72.500 euro, in timp ce al doilea, cu 60.000 euro. La aceeasi licitatie,…

- Tribunalul Olt a decis ca șapte din cei treisprezece ambulanțieri din Corabia, județul Slatina, acuzați ca au furat combustibil din autosanitare sa se poata intoarce la locul de munca, ridicand interdictia de exercitare a profesiei. Ambulanțierii au fost trimiși in judecata in ianuarie 2019 de Parchetul…

- VEDETA LICITATIILOR….Miercuri, 27 martie, la orele 19:30, la „Radisson Blu Hotel” Bucuresti, are loc Licitatia de Primavara organizata de Artmark, cea mai cunoscuta Casa de Licitatii din Romania. Operele de arta de la aceasta licitatie sunt minunate, provenind dintr-o colectie sosita din Cehia, dintr-o…