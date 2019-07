Stiri pe aceeasi tema

- Tanara politista din Pascani care a scris o poezie adresata sistemului politic, revoltata de situatia in care se afla tara, a fost pe punctul de a-si pierde viata in timp ce se afla intr-un autovehicul care nu prezenta nicio siguranta pentru oamenii legii. Masina a fost implicata intr-un grav accident…

- Fostul președinte Traian Basescu, acum europarlamentar din partea PMP, a vorbit, in urma cu pțin timp, la o emisiune la B1 TV despre o eventuala candidatura a lui Klaus Iohannis la președinția Consiliului European.Președintele Romaniei a negat, dimineața, fiind intrebat de un jurnalist la…

- [ads12] Trupa care știe cel mai bine sa cante povestile de dragoste vine in orasul lui Brancusi. Cunoscuta formatie Directia 5 va ajunge la Targu Jiu in aceasta toamna, pe data de 7 octombrie. Intalnirea cu publicul targujian face parte din turneul național de promovarea al noului lor…

- „Istoria lumii” și „Prezentul meu trecut” sunt doua proiecte culturale inedite care vor fi realizate la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, dar și la cel din Galați. Reprezentanțiile incep azi, 4 iunie. Acestea presupun performance-uri cultural-educative despre evoluția Universului, care…

- Dupa ce au hotarat sa-și dea inca o șansa și sa fie din nou impreuna, Nicoleta și Alexandru sunt din nou in centrul tuturor. Cei doi nu s-au mai ferit de camere și au facut cateva gesturi in vazul tuturor.

- Spectacolele mici, exclusiviste, caștiga teren in fața celor susținute in sali cu sute ori chiar mii de locuri. Dupa cantareți, care au descoperit ca le place sa gadile corzile chitarelor in fața unui public restrans, a venit randul actorilor sa cedeze acestui trend. Horațiu Malaele e unul dintre ei.…

- Oricat ați arunca in urma pașilor ei Cu piatra ingamfarii sau cu obuzul geloziei Ea ramane Regina inimilor In catedrale Ingenuncheaza cei mai mulți in fața Madonei Iar aici, unde violența zburda libera pe uliți, Criminalii cad in genunchi Cerand indurare Doar in fața icoanei Maicii Domnului Degeaba…

- „Ora de Tango” Baia Mare organizeaza cu ocazia Zilei Mondiale a Dansului un flashmob cuprinzand si o lectie demonstrativa de Tango Argentinian. “Alaturi de noi va fi si scoala de dans „Rivulus Dance” cu un scurt moment solo de balet. Momentele artistice vor avea loc marti, 30 aprilie 2019, la ora 19…