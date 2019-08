Stiri pe aceeasi tema

- Artistul, care a venit pentru prima data sa cante in Romania, s-a declarat surprins de faptul ca lumea ii știe melodiile, intr-o țara unde engleza nu este limba materna și au cantat cu el pe tot parcursul spectacolului. „Imi doream de foarte, foarte mult timp sa vin in București. (…)…

- Documentul integral este disponibil la adresa de internet https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report/, iar sectiunea privind Romania este pusa la dispozitie de ambasada Statelor Unite la Bucuresti pe site-ul sau de web, la https://ro.usembassy.gov/2019-trafficking-in-persons-report/.…

- Aceasta destinatie este bine acoperita de agentiile de turism canadiene si norvegiene, dar nu era cazul si pentru Rusia', a declarat intr-o conferinta de presa Nurlan Mukash, directorul executiv al companiei germane de excursii feroviare Lernidee Erlebnisreisen, aflata la originea acestui proiect.…

- Alegerile pentru Parlamentul European se incheie duminica cand 21 de state membre vor organiza scrutinul electoral european, iar toate rezultatele din cele 28 de țari vor fi anunțate duminica seara dupa inchiderea urnelor, anunța Mediafax.Cetațenii celorlalte state 21, printre care se numara…

- Malta, Letonia și Slovacia organizeaza sâmbata alegeri europarlamentare, iar restul țarilor, printre care și România, își vor alege duminica reprezentanții în viitorul Parlament European, anunța Mediafax.Vineri s-au organizat alegeri europarlamentare în Irlanda și Cehia.…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 580 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 104 locuri de munca: 20 manipulant marfuri pe raft, 10 casier, 10 dulgher, 10 lucrator in constructii, 10 montator structuri pentru constructii, 10 vanzator,…

- Sute de locuri de munca in strainatate pentru romani. Se cauta muncitori agricoli, șoferi, electricieni, instalatori. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 373 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 100 locuri de munca: 100 muncitori…

- Grupul progressive metal Tool a lansat, in timpul unui concert sustinut in Jacksonville duminica seara, primele piese in decurs de peste un deceniu, potrivit news.ro.„Descending” si „Invincible” au facut parte din setlistul de 11 piese al concertului din cadrul festivalului Welcome to Rockville,…