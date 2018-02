Hans Klemm: România și-a REVENIT. A ratat însă o OPORTUNITATE "Dupa criza financiara globala Romania si-a revenit si acum se bucura de o crestere economica foarte puternica devenind mai competitiva, creand legaturi comerciale cu UE, primind investitii straine directe si promovand de stabilitate macro-economica si reforme ale pietei financiare. In timp ce Romania are inca posibilitatea de a-si imbunatati competitivitatea in infrastructura, educatie si sistemul de sanatate, dezvoltarea tarii este un lucru cert. In 2016, cresterea Romaniei a fost de 59% pentru PIB comparat cu media europeana. (...) Pe langa prosperitatea economica, Romania a intrat si intr-o… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat luni ca promovarea prosperitatii economice pentru SUA si pentru Romania este una dintre prioritatile cheie pentru parteneriatul strategic al celor doua tari. "Dupa criza financiara globala Romania si-a revenit si acum se bucura de o crestere economica…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, luni, ca "o oportunitate ratata" a fost un schimb mai mare intre industria cinematografica din Romania si SUA, reiterand ca promovarea prosperitatii economice pentru SUA si Romania este o prioritate pentru Parteneriatul strategic.

- Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a precizat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Am discutat despre dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic,…

- Dragnea, dupa intalnirea cu ambasadorul SUA: Daca ar fi deschis subiectul Justitie, as fi refuzat Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat marti, legat de intalnirea cu Hans Klemm, ambasadorul SUA, ca a discutat despre Parteneriatul Strategic, iar daca ar fi deschis subiectul…

- Aproximativ 3.000 de firme mici si mijlocii din Romania vor putea obtine credite in conditii avantajoase in urma unui imprumut de 75 de milioane de euro obtinut de Banca Transilvania de la Banca Europeana de Investitii, a informat marti BEI, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Jumatate dintre companiile in insolventa au realizat investitii semnificative pe termen lung cu trei ani inainte de momentul intrarii in insolventa, iar aproape trei sferturi dintre acestea au inregistrat, ulterior momentului investitiei, venituri si profituri in scadere, spune Iancu Guda,…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, i-a spus unui jurnalist care l-a intrebat „ce este curentul electric” ca este nesimțit. In cadrul conferinței pe teme energetice „ZF Power Summit” Anton Anton fost intrebat de un jurnalist „ce este curentul electric”. „Cer iertare, ca poate parea ca sunt nesimtit, dar…

- Revenit dupa o accidentare grava, atacantul lui Liverpool, Danny Ings, spune ca Roberto Firmino este cel care l-a ajutat cel mai mult in perioada in care a lipsit de pe gazon. Fotbalistul in varsta de 25 de ani e sigur ca si-a imbunatatit multe lucruri dupa ce a studiat stilul de joc al brazilianului.…

- Celia și Costi Ionița, din nou impreuna, pentru o colaborare de zile mari pe plan muzical. Mai exact, Costi ii va produce noul single al artistei, pe care urmeaza sa-l lanseze. Este vorba despre o piesa superba, in engleza, cu care artista spera ca va rupe topurile din Romania si cele internationale.…

- România a avut cea mai mare creștere economica în 2017 din UE, mult peste al doilea "alergator" din pluton, Ungaria, dar a înregistrat printre cele mai proaste rezultate în ultimul trimestru al anului trecut.

- Parcul eolian CEZ, cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, a produs anul trecut 1.323 GWh, cu 14 mai mult fata de 2016, beneficiind de o forta a vantului in medie de 7,25 m s, a anuntat miercuri compania. Parcul a fost inaugurat in anul 2011.Productia de energie electrica realizata de centralele…

- Ion Sterian, director general Transgaz: Avem proiecte de investiții de peste 1,6 miliarde de euro care, odata finalizate, vor face din Transgaz una dintre primele patru companii din Europa in domeniul energetic Dumitru Chirița, președinte ANRE: Proiectul BRUA și interconectarea cu Republica Moldova…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut luni, la Bucuresti, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, in cadrul unui dejun de lucru si a vorbit cu acesta despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine.…

- Actualul model de crestere economica al Romaniei nu este sustenabil, desi pe termen scurt rezultatele sunt fantastice. Romania trebuie sa treaca de la acest model, bazat pe consum, la cel bazat pe investitii, a spus Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania si Bulgaria.

- Rezultatele economice inregistrate de Romania sunt fantastice, dar in doi sau trei ani modelul economic nu este sustenabil pentru ca este bazat pe consum si avem nevoie sa vedem o trecere la unul bazat mai mult pe investitii, sustine Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania si…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, reprezentanti ai Ungariei si ai Federatiei Ruse, lideri ai comunitatilor evreiesti din Romania, istorici, profesori universitari, prelati, autoritati locale, cadre didactice si elevi au participat marti, 30 ianuarie, la Zalau, la cea de-a…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania. Acesta a mai precizat ca spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate. Intrebat de jurnalisti…

- Fondul de investitii de capital de risc GapMinder, care vizeaza start-up-uri inovatoare, finantat in majoritate prin Programul Operational Competitivitate 2014 - 2020, cu cofinantare prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, intra pe piata romaneasca.

- In magazine, clientii pot observa deja o scumpire de cativa bani a painii si a produselor de panificatie, astfel ca cel mai ieftin sortiment, franzela de 1 leu, a ajuns sa coste peste aceasta suma. Reprezentantii industriei confirma ca painea s-a scumpit si nu exclud majorari de preturi si in continuare.…

- Camera de Comerț Timiș in colaborare cu Ambasada Republicii Turcia in Romania, organizeaza in perioada 6 – 9 februarie 2018 la Istanbul, o misiune economica de vizitare a targului international ISK SODEX 2018. Acesta este un targ internațional pentru sisteme de racire, incalzire, climatizare, aerisire,…

- „Si pana la urma pe ce se bazeaza aceasta crestere economica, domnule, de unde vine?” Intrebarea oamenilor la auzul unei cresteri economice de 7% pe primele noua luni ale anului 2017, mai mare decat in China, este fireasca ♦ Neincrederea cu privire la aceasta evolutie vine mai ales in conditiile…

- In 2015, majoritatea statelor membre au raportat 50-110 de farmacisti la 100.000 de locuitori. Printre țarile fruntașe la acest capitol se numara Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, iar printre codașe, Olanda, mult sub prag, cu doar 21 de…

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu Mihai, sustine ca Romania este tara cu aproape cele mai mici contributii pentru sanatate din Uniunea Europeana, dar cetatenii isi doresc servicii de calitate comparabile cu cele din alte state care platesc mult mai mult in aceasta…

- Ea a vorbit despre cei 20 de ani de parteneriat strategic Romania-SUA si a spus ca in 1997, cand acest proces a inceput, „a avut in principal o dimensiune de securitate”. „Romania este lider al aliantei noastre in Afganistan, una din primele tari care au oferit sprijin SUA dupa evenimentele din 11 septembrie…

- Antrenorul echipei Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, luni, la reunirea lotului, ca isi mai doreste doi mijlocasi si a precizat ca in cursul zilei va avea o intalnire in acest scop cu finantatorul clubului, Ionut Negoita. "Aceste doua saptamani mi-au prins bine, suntem gata de lucru. Sunt patru…

- Agentia de presa agentia Kyodo News a anuntat vineri ca premierul Japoniei Shinzo Abe va efectua o vizita oficiala in Romania saptamana viitoare, in cadrul unui turneu in regiune. In 100 de ani, de la Marea Unire, niciun premier al Japoniei nu a efectuat o vizita oficiala in Romania.…

- Franklin Templeton Investment Management Ltd. Marea Britanie Sucursala București („FTIML”), in calitatea sa de Administrator de Investiții al Fondului Proprietatea SA ("Fondul") are placerea sa anunțe ca, incepand cu 1 aprilie 2018, Johan Meyer va deveni singurul Manager de Portofoliu Principal al Fondului,…

- El a sustinut ca prognoza economica a FMI a inceput sa concorde cu realitatea din Romania. "Vad ca si-au mai revenit. Tineti minte declaratiile lor de la jumatatea anului, cand au venit cu deficitul de 5%, cu cresterea de 2% si atunci cand i-am intrebat cam ce tratament iau, ca sa stim sa evitam noi…

- Premierul Mihai Tudose exclude "orice tip de contact" cu Fondul Monetar International (FMI) cu privire la un posibil împrumut. "Exclud din start orice tip de contact cu Fondul Monetar pe aceasta zona (n.r. - de împrumut)", a spus Tudose, într-un interviu…

- Romanii i-au asteptat pe americani inca din anii '50, atunci cand comunismul s-a instalat in tara noastra. Am sperat ca odata cu integrarea in NATO vom fi si mai apropiati de SUA, iar recenta vizita a lui Klaus Iohannis la Casa Alba ne-a facut sa visam cu ochii deschisi. Intelegerea dintre cei doi…

- Sunt asigurați prin efectul legii salariații pentru care contribuția la fondul de concedii și indemnizații este platita de angajator și cuprinsa in contribuția asiguratorie de munca conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal. Modificarea majora privește posibilitatea altor persoane…

- Miracol de Craciun la Loto. Romanul norocos nu a dorit sa ii fie facut public numele deoarece vrea sa faca o surpriza de neuitat familiei. In ajunul Craciunului va așeza in cutii mari de cadou cate un cec de 10.000 de euro pentru fiecare membru al familiei, care se afla alaturi de el, in Irlanda.…

- ”Creșterea PIB-ului nu a fost neaparat preponderent pe consum, dar ocupa locul doi in creștere. (...) Toata aceasta creștere a consumului s-a dus pe importuri. Noi greșim fundamental pe doi indicatori macroeconomici: pe deficite. Este contraproductiv in perioadele de creștere economica sa facem deficite…

- Preturile de consum au crescut cu 3,2% in noiembrie 2017 comparativ cu aceeasi luna de anul trecut, iar inflatia in crestere va afecta inca si mai pronuntat cursul de schimb si dobanzile, dar cascada de consecinte nu va pune sub semnul intrebarii cresterea economica - 5,5% pentru 2018 - in estimarea…

- Liberalul Ovidu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputailor, s-a intalnit, in SUA, cu congresmenii si cu lideri ai unor think-tank-uri americane din domeniul securitatii, in conditiile in care Romania va investi circa 10 miliarde de euro in dotari moderne pentru Armata in urmatorii…

- Romania a cheltuit doar 1,1% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 400,4 milioane euro, in condițiile in care state precum Bulgaria și Polonia au avut 7,5%, respectiv 6,5%, potrivit datelor Comisiei Europene, transmise la solicitarea AGERPRES. Cea mai mare parte…

- Dezvoltatorul imobiliar Globalworth a finalizat emisiunea de actiuni ordinare in valoare de 330 milioane de euro, lansate pe 14 noiembrie, veniturile obtinute in urma plasamentului urmand sa fie folosite de companie pentru proiecte de investitii in Polonia si in Romania. Un numar…

- Marian Dima Ieri, la sediul UEFA, din Elvetia, s-au desfasurat tragerile la sorti pentru mai multe competitii organizate de forul care conduce fotbalul european. Printre ele, alaturi de turneele la juniori U19 si U17, tragerea pentru UEFA Region’S Cup, “Cupa regiunilor” – competitie dedicata jucatorilor…

- Avertisment BNR: Creșterea economica poate fi periculoasa Majorarea cheltuielilor intr-un moment de creștere economica peste potențial poate deveni o povara in momentul in care economia revine la normal sau, mai rau, intra in recesiune. Este avertismentul vice-guvernatorului BNR Liviu Voinea,…

- Miercuri, Praljak, fost lider al fortelor militare croato-bosniace in razboiul din perioada 1992-1995, a baut otrava dintr-o sticluta si a strigat "Nu sunt criminal de razboi!" in momentul in care Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie a confirmat in apel sentinta de 20 de ani de…

- Rex Tillerson, secretarul american de Stat, a transmis, vineri, un mesaj Romaniei, cu ocazia zilei nationale, sustinand ca Washingtonul este recunoscator pentru parteneriatul strategic pe care il are cu Romania, se arata intr-un comunicat al Departamentului de Stat al SUA, noteaza Mediafax. ”In numele…

- "In numele Guvernului Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman cu ocazia celei de-a 99-a aniversari a Romaniei moderne. Statele Unite sunt recunoscatoare pentru parteneriatul strategic de 20 de ani cu Romania si pentru cooperarea in atingerea scopurilor comune de prosperitate, securitate…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, a transmis Romaniei toate urarile de bine cu ocazia Zilei Nationale, evocand totodata sacrificiul eroilor care au murit pentru tara lor.Creste tensiunea la Arcul de Triumf: Sediul ALDE, punctul fierbinte al taberei anti-Iohannis…