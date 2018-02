Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa criza financiara globala Romania si-a revenit si acum se bucura de o crestere economica foarte puternica devenind mai competitiva, creand legaturi comerciale cu UE, primind investitii straine directe si promovand de stabilitate macro-economica si reforme ale pietei financiare. In timp ce Romania…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, joi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, continuand astfel maratonul diplomatic din ultimele zile, in care s-a intalnit cu reprezentanti occidentali ingrijorati de situatia justitiei si a statului de drept din Romania.…

- Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a precizat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Am discutat despre dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic,…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a avut o intalnire, marți, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputaților. Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm,…

- Dragnea, dupa intalnirea cu ambasadorul SUA: Daca ar fi deschis subiectul Justitie, as fi refuzat Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat marti, legat de intalnirea cu Hans Klemm, ambasadorul SUA, ca a discutat despre Parteneriatul Strategic, iar daca ar fi deschis subiectul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, discuta, la ora transmiterii stirii, cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, intalnirea avand loc in biroul presedintelui Camerei din Parlament.

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit luni, 19 februarie, pe E.S. Marco Giungi, ambasadorul Italiei la Bucuresti. Cei doi oficiali au salutat relatia bilaterala excelenta, fundamentata pe doua decenii de Parteneriat Strategic, respectiv un deceniu de Parteneriat Strategic Consolidat. Prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila, vizita de lucru la Bruxelles. Aceasta se va intalni, saptamana viitoare, cu președintele Comisiei Europene și cel al Consiliului European, și cu Corina Crețu. Anunțul a fost facut in ședința de Guvern, joi. Este prima vizita externa a premierului, de la preluarea mandatului…

- Subiectul justitiei a fost discutat la intalnirea de luni dintre ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, si premierul Viorica Dancila, arata Ambasada SUA la Bucuresti, intr-un raspuns transmis News.ro.

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi, 12 februarie 2018, pe ambasadorul Statelor Unite la București, E. S. domnul Hans Klemm, in vizita de prezentare. Cu ocazia intrevederii, premierul roman și ambasadorul SUA au facut o scurta trecere in revista a Parteneriatului Strategic…

- Ambasadorii SUA, Marii Britanii, Belgiei si Ungariei in Romania au dansat, au baut palinca si au mancat kurtoskalacs (colac secuiesc), sambata, la traditionalul bal de Lasata Secului din Harghita, desfasurat in acest an in localitatea Sansimion, in cadrul caruia a fost inmormantata ritualic iarna,…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a inaugurat marti, la Zalau, la Sectia de tineri si adulti a Bibliotecii Judetene Salaj, Raftul American - American Shelf, prilej cu care s-a declarat impresionat de investitiile pe care comunitatile din Romania le fac in bibliotecile publice.Citeste…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, in cadrul unei conferinte internationale de comemorare a Holocaustului, ca este o datorie a noastra colectiva sa educam si sa comemoram, pentru a nu uita tragicele evenimente din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, cand peste…

- Intrebat de jurnalisti ce parere are despre schimbarile de Guvern din ultimul an, Hans Klemm a spus ca „nu este o situatie ideala", potrivit Agerpres. „Predictibilitatea, stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania si, de asemenea, pentru partenerii sai. Sper ca acum vom intra intr-o perioada…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a inaugurat marti, la Zalau, la Sectia de tineri si adulti a Bibliotecii Judetene Salaj, Raftul American - American Shelf, prilej cu care s-a declarat impresionat de investitiile pe care comunitatile din Romania le fac in bibliotecile publice. Raftul…

- Institutia Prefectului Salaj a organizat, luni, 26 ianuarie, o intrevedere intre Florin Florian, prefectul judetului Salaj și Hans Klemm – ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. La intalnire au participat Tiberiu Marc – presedintele Consiliului Judetean Salaj si Ionel Ciunt – primarul municipiului…

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii in Romania la București, a recitat, luni, de ziua lui Mihai Eminescu și a Culturii Naționale, poezia ”Lacul”. Videoclipul postat de diplomat este filmat langa Ipotești, chiar in dreptul lacului nuferilor, care l-a inspirat pe Mihai Eminescu in scrierea poeziei. …

- Cu sprijinul Farmexpert, 60 de copii expusi riscului de abandon vor ramane alaturi de familiile lor Farmexpert, unul dintre cei mai importanti distribuitori de medicamente si parafarmaceutice din Romania, s-a alaturat Hope and Homes for Childrenin calitate de partener strategic, investind 40.000 de…

- Hans Klemm și-a petrecut Craciunul departe de țara natala. Aflat in București, ambasadorul SUA a fost surprins in timp ce se afla la cumparaturi. Reprezentantul Statelor Unite a declarat ca se pregatește pentru Anul Nou.Citește și: Apar primele FRICȚIUNI intre protestatari: Mesaj FURIBUND…

- „Am soția romanca, locuiesc in Romania, acum am facut cozonac. Cand primesc cetațenia?”, a scris Adam Sambrook, pe Twitter. Oamenii au „gustat” gluma și au redistribuit postarea de zeci de ori. Inclusiv contul oficial al Ambasadei Marii Britanii la București a dat mesajul mai departe.…

- Legile justiției continua sa inflameze spiritele. Europarlamentarul PSD Victor Boștinaru a dat o replica tranșanta ambasadorului SUA la București, Hans Klemm. Totul dupa ce acesta din urma a avertizat asupra pericolului rusesc ce ar amenința Romania in ipoteza in care noile legi ale justiției ar…

- Companiile fac eforturi sa inteleaga schimbarile fiscale recente din Romania, respectiv cum vor afecta acestea salariile platite angajatilor, a declarat ambasadorul american Hans Klemm. Diplomatul a precizat ca aceleasi eforturi sunt facute si de catre Ambasada SUA la Bucuresti, care este…

- Slabirea legislatiei care permite un sistem judiciar independent si o lupta puternica impotriva coruptiei submineaza si rezistenta nationala si poate expune Romania la amenintari venite de peste hotare, inclusiv la cele din partea Rusiei, intrucat "coruptia este o scena pe care actorii ostili o pot…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm: Avem ingrijorari profunde atunci cand vedem eforturi, acum in Parlament, de a submina tot ceea ce a realizat Romania in ultimii 15-20 de ani, a spus diplomatul american, duminica, in cadrul unei discuții cu jurnaliștii din Targu Mureș . Potrivit acestuia, slabirea legislatiei…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, aflat la dezbaterea „Pregatire pentru provocarile secolului 21” organizata la Cluj Napoca, a declarat ca Romania și alte țari aliate ale SUA sunt ingrijorate de influența Rusiei și de intențiile pe care aceasta le manifesta in

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, dar fenomenul concentrarii afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, arata un studiu KeysFin. Startup-uri…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat miercuri, la dezbaterea "Preparing for the 21st century threats / Pregatire pentru provocarile secolului 21" organizata la Cluj, ca Federația Rusa a dus campanii de dezinformare pentru a crea confuzie și

- "Ambasada Statelor Unite ale Americii transmite condoleantele sale poporului roman la moartea Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei. Rolul sau in victoria din cel de-al Doilea Razboi Mondial si serviciile sale aduse Fortelor Aliate au fost recunoscute de Guvernul Statelor Unite ale Americii…

- Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania, participa la la o dezbatere organizata la Cluj despre pericolele secolului al XXI-lea. Vorbind despre strategia SUA privind gestionarea acestor pericole, ambasadorul a sustinut ca „pastrarea independentei sistemului judiciar din Romania este o asigurare pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a tinut un moment de reculegere la aflarea vestii mortii Regelui Mihai Presedintele Klaus Iohannis a tinut un moment de reculgere, marti, la intalnirea cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti. La aflarea vestii, seful statului i-a rugat pe ambasadori…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit luni pe noul ambasador al Georgiei la Bucuresti, Nikoloz Nikolozishvili, in vizita de prezentare, se arata intr-un comunicat al MAE remis Agerpres. Potrivit sursei citate, ministrul Melescanu l-a felicitat pe diplomatul georgian pentru numirea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Islamice Pakistan in Romania, Safdar Hayat, aflat in vizita de curtoazie, se arata intr-un comunicat al MAE remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, la întâlnire a luat parte și Zaheer…

- Nina Iliescu a transmis ca presedintele a suferit o entorsa si nu se poate incalta. In tribuna oficiala au putut fi vazuți premierul Mihai Tudose, mai mulți miniștri, intre care Carmen Dan, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Basescu (care și-a adus doi dintre nepoți), președintele CCR,…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, a transmis Romaniei toate urarile de bine cu ocazia Zilei Nationale, evocand totodata sacrificiul eroilor care au murit pentru tara lor.Creste tensiunea la Arcul de Triumf: Sediul ALDE, punctul fierbinte al taberei anti-Iohannis…

- Ambasadorul Marii Britanii, despre legile justitiei: Sper ca recomandarile MCV sa fie luate in considerare Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, a declarat, miercuri, referindu-se la legile justitiei, ca orice tara isi poate decide legislatia potrivit Constitutiei sale, afirmand totodata…