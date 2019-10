Stiri pe aceeasi tema

- Președinte PER, Danuț Pop, susține ca este interesant de analizat intalnirea dintre Ana Birchall și ambasadorul SUA, Hans Klemm.''Episoadele de la Ministerul Justitiei din ultimul timp sunt interesante daca ar fi sa analizam intalnirea Anei Birchall cu ambasadorul SUA, Hans Klemm si respingerea…

- 'SUA sunt foarte preocupate de statul de drept si nu doar din motivele evidente, anume ca nu poti avea o societate civila fara statul de drept. Este foarte greu sa creezi un climat de investitii propice in orice tara unde cei care vor sa isi riste capitalul nu stiu care sunt regulile sau care, mai…

- Presedintele Klaus Iohannis va fi primit, astazi, la Washington, de omologul sau american, Donald Trump, in cadrul unei vizite de lucru pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii, potrivit Agerpres. Potrivit agendei sefului statului, la ora locala 14,00, el va fi intampinat la Casa Alba de presedintele…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona-Nicole Manescu, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Mihai Gribincea, intrevedere in cadrul careia s-a pus accent pe realizarea proiectelor si programelor concrete convenite intre Bucuresti si Chisinau in sprijinul proceselor de reforma…

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, s-a declarat invidios, vineri, pe faptul ca Air Canada opereaza zboruri directe intre Bucuresti si orase canadiene, in timp ce astfel de zboruri nu exista intre Capitala Romaniei si orase din Statele Unite. "Când eram în terminalul aeroportului…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a participat vineri la ceremonia de aniversare a 50 de ani de la inaugurarea Salonului Oficial al Aeroportului International Henri Coanda, amintind ca primul VIP care a pasit pe usa salonului a fost presedintele american Richard Nixon, in 1969.…

- Vicepremierul Mihai Fifor a anuntat, joi, ca a avut o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul careia au fost abordate teme de actualitate aflate pe agenda bilaterala, cu accent pe oportunitatile concrete de dezvoltare a profilului Parteneriatului Strategic cu SUA. “Am avut…

- Virgil Anastasiu, fostul soț al binecunoscutei cantarețe Corina Chiriac, a incetat din viața. Virgil Anastasiu a murit luni, la Gura Riului, langa Sibiu, acolo se retrasese de cițiva ani. Fostul soț al Corinei Chiriac a incetat din viața la varsta de 58 de ani, potrivit starsibian.ro. Virgil Anastasiu…