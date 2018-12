Stiri pe aceeasi tema

- Hans Klemm ingrijorat de tensiunile dintre Ucraina si Rusia Ambasadorul Statelor Unite în România, Hans Klemm, s-a declarat astazi la Iasi foarte îngrijorat de tensiunile dintre Ucraina si Rusia, dupa capturarea a trei nave ucrainene de catre fortele ruse. Diplomatul a subliniat…

- Diplomatul american a subliniat ca oficialii SUA au condamnat ferm actiunea Rusiei si si-a manifestat speranta ca situatia sa se rezolve."Sper ca situatia se va rezolva curand, acest lucru implicand eliberarea marinarilor ucraineni, iar astfel de incidente sa nu se intample pe viitor. Este…

- Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, va conferentia la Universitatea „Al. I. Cuza“ vineri, 7 decembrie, de la ora 10.00. Acesta a fost invitat sa ia parte la Conferinta internationala de stiinte politice anuala organizata de Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice…

- Potrivit unui studiu realizat de Eurostat, biroul de statistica al Comisiei Europene, Romania se afla la coada topului privind regiunile cu cea mai ridicata speranta de viata. Astfel, conform informatiilor furnizate, un nivel scazut de speranta la viata o au tinerii din regiunea Nord-Est a Romaniei,…

- Profesorul Radu este membru titular al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania, avand numeroase contributii stiintifice, recunoscute international. Datorita relatiilor stranse de colaborare din ultimii ani dezvoltate intre Facultatea de Mecanica din Iasi si Universitatea „Transilvania" din Brasov,…

- Ramona Strugariu este omul care a negociat cu cei de la Grand Hopital de Charleroi primirea lui Alexandru Baiașu. Traiește de 10 ani la Bruxelles, este licențiata in drept la Universitatea ”Al.I. Cuza” din Iași și are un master in drept european. Este asistent parlamentar in Parlamentul European. A…

- In urma unui sondaj realizat de CURS la comanda Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), romanii au declarat in proporție de 41% ca sunt pro UE iar 25% anti UE. In ceea ce privește politica externa: 53% dintre romani considera ca Uniunea Europeana trebuie sa fie principalul…

- Joi, 18 octombrie, la ora 10.00, in Sala Senat a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, va avea loc lansarea volumului Bancile centrale, criza și postcriza. Romania și Uniunea Europeana incotro?, de Daniel Daianu, aparut de curind la Editura Polirom. Vor vorbi, alaturi de autor: Prof. univ. dr.…