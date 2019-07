Hans Klemm: Există o mare nevoie de infrastructură în România, încă este dificil să ajungi în Transilvania Acesta a marturisit ca i se pare "uimitor" cat de plin de viata este Brasovul in conditiile in care nu beneficiaza de autostrada, iar "sistemul de cale ferata ar putea fi imbunatatit", si ca, revenind in ultimii patru ani la Rasnov, a remarcat ca si acest oras s-a transformat, dintr-unul "adormit", intr-unul plin de viata.



"Este inca dificil sa ajungi nu in Brasov, nu la Rasnov, ci in Transilvania in general. Exista o mare nevoie de infrastructura in Romania. (...) Fara conexiuni rutiere, fara autostrada si cu un sistem de cale ferata care poate fi imbunatatita, pentru mine, este uimitor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

