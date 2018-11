Atac cu masina capcana in Irak. Mai multe persoane au fost ucise. Atentatul nu a fost revendicat

Cinci civili, intre care trei femei, au fost ucisi duminica in explozia unei masini capcana la Tikrit, in nordul Irakului, unde atacurile fac in continuare morti in pofida victoriei anuntate impotriva jihadistilor,… [citeste mai departe]