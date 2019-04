Hans Klemm: Acţiunile de distrugere a Cimitirului Evreiesc din Huşi, atacuri împotriva demnităţii umane "Nu este primul incident de acest fel din Romania. In ultimii doi ani au fost acte similare de vandalism in Bucuresti, in Reghin, in Zalau. Acestea nu sunt doar atacuri impotriva evreilor, ca o expresie a antisemitismului, ci sunt atacuri impotriva demnitatii umane", a afirmat Klemm.



Intrebat despre declaratiile autoritatilor judetene care au condamnat cele intamplate, dar au exclus ipoteza conform careia actele respective ar avea vreo legatura cu anumite actiuni antisemite, ambasadorul SUA in Romania a spus ca nu vede alte motive pentru care actele de vandalism au avut loc.



"Nu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

