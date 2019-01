Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la "Insula Iubirii" a sarit in apararea sotiei sale, dupa ce Mirela a vorbit, joi, la Antena Stars, despre ea. Mirela a explicat ca a rupt legatura cu Hannelore din cauza faptului ca aceasta nu este capabila sa-si asume anumite lucruri care s-au vazut cu ochiul liber la tv.

- Maria Ilioiu, ispita de la Insula Iubirii, este foarte fericita ca este din nou singura și ca se poate bucura din plin de viața de burlacița. Maria Ilioiu a transmis un mesaj prin care se declara extrem de fericita ca a luat decizia de a fi din nou burlacița. „Imi place la nebunie noul meu statut…

- Comportamentul lui Hannelore de la "Insula Iubirii" l-a uimit pe Tomy, ispita in anii trecuti, iar acesta nu a putut sa nu reactioneze. Dar nu doar ca a reactionat, dar a si facut un comentariu destul de dur la adresa iubitei lui Bogdan.

- Pentru orice barbat din lume cateva imagini in care iubita sau viitoarea sa soție apare alaturi de un tanar nu pot avea decat un efect grav. In aceasta situație se afla Bogdan, care e aproape sa izbucneasca in plans atunci cand vede ce se intampla intre Hannelore și Andi pe Insula Iubirii

- Dupa ce saptamana trecuta baieții i-au cerut socoteala lui Bogdan pe motiv ca acesta ar ignora adevaruri dureroase din imaginile primite cu Hannelore, dar și ca acesta acunde probleme pe care le are in relația sa, de data aceasta Ionuț iese la apel.

- Pentru cea care acasa fiind simțea amenințarea din partea unei femei necunoscute, clienta de a lui Bogdan, atrasa de de acesta și interesata de o posibila relație "Insula Iubirii" a pregatit o situație similara.

- Pentru prima data de cand au ajuns pe „Insula Iubirii”, Bogdan are ocazia de a o vedea pe iubita sa, insa nu fața in fața, ci la un Bonfire la care acesta poate afla tot parcursul lui Hannelore de la sosirea in Thainlanda.