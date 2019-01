Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul american la Berlin a confirmat ca participarea la construirea magistralei gaziere Nord Stream 2 poate atrage aplicarea de sancțiuni companiilor implicate in proiect. Sancțiunile pot fi aplicate in baza...

- Ambasadorul american in Germania a avertizat companiile implicate in construcția gazoductului Nord Stream 2, care va face legatura directa dintre Rusia și Europa, ca s-ar putea confrunta cu sancțiuni daca vor continua cu proiectul, a spus sambata un oficial american, relateaza Reuters.

- Ministerul de Externe de la Kinshasa l-a expulzat joi pe ambasadorul UE in Republica Democrata Congo, dupa ce Bruxellesul a decis sa reintroduca sanctiuni impotriva unor oficiali din aceasta tara in contextul protestelor violente izbucnite dupa ce procesul de votare in unele zone a fost amanat.

- Ministerul de Externe iranian l-a convocat miercuri pe ambasadorul danez, la o zi dupa ce Copenhaga a anuntat arestarea unui iraniano-norvegian acuzat de legaturi cu un plan de atac pus la cale de Teheran impotriva unor opozanti iranieni pe sol danez, transmite AFP preluata de Agerpres 'Ambasadorul…

- Ministerul de Externe turc l-a convocat pe ambasadorul grec, a anuntat marti canalul privat de televiziune CNN Turk, la cateva zile dupa ce a cerut Greciei sa evite escaladarea unor vechi dispute in Marea Mediterana, informeaza Reuters preluata de Agerpres. CNN Turk nu a oferit detalii suplimentare…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF) este dezastruoasa, a apreciat duminica executivul german, relateaza dpa. Citește și: DOLIU in Banie: a murit Ilie BalaciA fost "o decizie dezastruoasa…