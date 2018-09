Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Vicorica Dancila a spus, miercuri, la reuniunea Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, ca reformele din domeniul justitiei au urmarit o mai buna calibrare a sistemului judiciar romanesc la practicile europene si la

- Faptul ca Romania nu stie sa-si pretuiasca valorile nu mai este o noutate. Si nu neaparat in sport, ci in mai toate domeniile. De-a lungul anilor, mai multe personalitati din lumea sportiva, culturala sau academica au fost ignorate de catre autoritatile statului

- Laura Flessel (46 ani), ministrul Sportului din Franta, si-a anuntat azi demisia din aceasta functie. Demersul dublei campioane olimpice la Atlanta 1996 ia prin suprindere, in conditiile in care Franta are rezultate de exceptie pe plan mondial, printre altele fiind campioana mondiala...

- Handbalul porneste din plin cu toate motoarele in noul sezon, iar in acest weekend, pe langa meciurile din etapa 1 a Ligii Nationale la feminin, primele echipe din sectorul masculin isi vor face debutul in cupele europene. Steaua Bucuresti si Potaissa Turda vor juca duminica, in...

- Razboiul dintre Viorel Mazilu si Steaua, cu Federatia Romana de Handbal in postura de arbitru, este departe de a fi incheiat. Fostul jucator si antrenor al clubului din Ghencea este in litigiu cu clubul din Ghencea de mai bine de un an de zile. Mai nou, Mazilu acuza Federatia ca face...

- Sezonul intern de handbal incepe peste cateva zile, iar Federatia Romana de Handbal nu a anuntat inca unde se vor vedea meciurile din Ligile Nationale. Potrivit informatiilor ProSport, editia de campionat 2018-2019 (feminin si masculin) se va vedea exclusiv la TVR.

- Campioanele mondiale Gianina Beleaga și Ionela Lehaci-Cozmiuc au ratat medalia in proba de dublu vasle categorie ușoara. Ca și anul trecut, la Europene, ele au terminat pe 4. La dublu vasle, baieții sunt vicecampioni europeni. ...

- Echipa de handbal din Valcea și-a schimbat in aceast vara denumirea, intrand sub finanțarea directa a Primariei Valcea. SCM Rm. Valcea, echipa de prima liga care va avea un buget de 1,3 milioane euro, a caștigat prima ediție a "Cupei SCM Rm. Valcea". SCM Rm. ...