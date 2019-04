Stiri pe aceeasi tema

- Rugby LA LOT… Clubul Sportiv Scolar Barlad da sase jucatori la echipa nationala de rugby Under 18 a Romaniei pentru Campionatul European din Rusia. Alexandru Birsan, Vlad Balan, David Popa, Serban Dadacus, Ovidiu Neagu si Teodor Ursu fac parte din lotul de 26 de jucatori convocati de staff-ul tehnic…

- Alexandru Șimicu (30 de ani), interul stanga de la Saint Raphael, revine in echipa naționala dupa o pauza de cinci ani. Romania spera la maximum de puncte din dubla cu Lituania. Romania nu a pornit deloc bine campania pentru Campionatul European din 2020. In grupa a 6-a de calificare, „tricolorii" au…

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat, miercuri, ca partida cu Lituania, din preliminariile Campionatului European din 2020, este ultima sansa a reprezentativei masculine de a spera la calificarea la turneul final. "Se poate spune ca este la indemana meciul. Dar din gura…

- Naționala masculina de handbal a Romaniei intalnește joi (ora 18.00), in Sala Polivalenta din Targoviște, selecționata Lituaniei, in primul meci al unei duble decisive pentru calificarea la Euro 2020. Invinși de Portugalia și Franța in primele doua meciuri din preliminarii, tricolorii nu iși pot permite…

- Federatia Romana de Handbal a ales municipiul Targoviste pentru disputarea partidei Romania – Lituania din grupa de calificare la Campionatul European masculin din 2020. Partida cu Lituania, este programata pe 11 aprilie de la ora 18:00, la Sala Polivalenta din Targoviste si reprezinta al treilea…

- Nationala de rugby U20 a Romaniei va participa, intre 31 martie si 6 aprilie, la Campionatul European rezervat acestei categorii de varsta, ce va avea loc la Coimbra. „Stejareii” vor debuta in competitie duminica, 31 martie, intr-un meci cu Olanda. Staff-ul tehnic coordonat de antrenorul Horea Himpea…

- Reprezentativa Angliei a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, selectionata Cehiei, in prima etapa a grupelor de calificare la Campionatul European din 2020, informeaza News.ro.Citește și: Seara de SENZAȚIE pentru Monica Niculescu: CAȘTIGA meciul cu Garbine Muguruza, fost lider…

- Nationala de rugby a Romaniei se va reuni intr-un stagiu de pregatire din data de 24 ianuarie, in vederea Rugby Europe International Championship 2019, relateaza frr.ro. In prima parte a stagiului se vor afla doar jucatori care evolueaza in campionatul intern, acestia urmand sa se antreneze la Izvorani.…