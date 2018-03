Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistii de la SCM Poli au efectuat joi primul antrenament la Constanta, locul unde in weekend va avea loc turneul Final 4 al Cupei Romaniei. Violetii intalnesc, sambata ,de la 12.30 Minaur Baia Mare, iar in cealalta partida, Dobrogea Sud evolueaza impotriva Stelei. Duminica, invingatoarele joaca…

- Handbaliștii juniori ai CSM Focșani 2007 vor intalni, astazi, in Sala Polivalenta, de la ora 11.00 formația CSS Tecuci intr-o partida ce are importanța unei finale! Daca vor caștiga, elevii antrenorilor Marius Partene, Iulian Neața și Dan Rusu vor fi siguri de un loc in turneul semifinal al Campionatului…

- Handbalistii de la CS Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu si-au luat gandul de la promovare. Acestia sunt la noua puncte de liderul CSM Oradea, care a avut un parcurs fara greseala in acest campionat al Diviziei A....

- Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, vineri seara, ca echipa CFR Cluj a fost dezavantajata de arbitraj la meciul cu CSM Poli Iasi, apreciind ca jucatorii sai au "fost facuti pilaf" de arbitrul Iulian Calin. "A fost un meci cu multa intensitate si emotie, asa cum vor fi toate. Nu imi convine ca sunt…

- Jandarmii vor asigura masurile de ordine publica la competitiile sportive ce vor avea loc in perioada urmatoare actionand pentru a preintampina eventuale acte de tulburare a ordinii publice sau a unor fapte antisociale. Joi, 08 martie a.c., incepand cu ora 18:00, la Sala Sporturilor „Lascar Pana” din…

- Handbalistii de la CS Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu au invins duminica, pe teren propriu, echipa HCM Sighisoara, scor 44 - 33 (21-16). Scorurile din celelalte meciuri ale etapei sunt: CSM Oradea - ADEP Satu Mare 3...

- Handbalistii de la CS Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu vor evolua duminica, in fata propriilor suporteri, in compania echipei HCM Sighisoara. Meciul, care conteaza pentru etapa cu nr. 13 a Diviziei A, va i...

- Echipa de handbal masculin a Universitatii „Constantin Brancusi" din Targu Jiu a fost invinsa duminica de CSM Scolar Resita, la doua goluri diferenta. Pentru gorjeni asta inseamna o distantare la sase puncte de lid...

- Handbalistii de la SCM Politehnica Timisoara au toate sansele sa intalneasca in finala Cupei Romaniei echipa care a invins-o de curand pe teren propriu, la un scor drastic. In semifinala, timisorenii vor juca impotriva celor de la Minaur Baia Mare.

- Dupa victoriile cu CS Minaur Baia Mare și Comuna Recea, echipa de fotbal Unirea Dej a caștigat un nou meci amical, scor 1-0, cu Arieșul Turda. Meciul de verificare dintre FC Unirea Dej și Arieșul Turda (liderul Ligii a IV-a, cu 46 de puncte, avand obiectivul de a promova in eșalonul terț) s-a disputat…

- Lazio și FCSB se vor intalni in returul 16-imilor Europa League. Meciul este joi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și ProTV. In tur, echipa roș-albastra a caștigat cu 1-0. Jucatorii echipei roș-albastre au plecat in aceasta dimineața la Roma, iar trei fotbaliști…

- Echipa de handbal CS Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu va juca primul meci al returului duminica, 25 februarie, in deplasare la CSM Scolar Resita. Echipa a terminat turul Diviziei A, seria B, pe locul al doilea, la tre...

- Promisiuni din partea handbalistilor vasluieni ETAPA… HC Vaslui are ocazia sa urce un loc in clasament in aceasta etapa, dupa ce CSM Fagaras a fost invinsa de Minaur Baia Mare. Tot ce trebuie sa faca elevii lui Bozo Rudic e sa invinga pe Potaissa Turda, ocupanta locului trei in ierarhia Ligii Nationale.…

- Cosmin Negru si Angelo Clement Dobroiu sunt frizerii care au tuns gratuit pacienți in varsta, la spitalul din Targu Jiu. Tinerii din Rovinari au vrut sa faca o bucurie batranilor pe care i-au tuns și barbierit, fara sa le ceara vreun ban. Cei doi au de gand sa mai faca astfel de gesturi și pentru copiii…

- Directorul unui liceu din Targu Jiu a fost prins pe picior gresit de politisti. Oamenii legii, aflati intr-un control de rutina, l-au tras pe dreapta si l-au pus sa sufle in fiola. Directorul de la Liceul Energetic, Vasile Udroiu, a...

- Romania intalnește Elveția in play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup by BNP Paribas, dupa ce Elveția a fost invinsa in Grupa Mondiala de Cehia, scor 1-3. Meciul va avea loc in Romania, in 21 și 22 aprilie 2018.

- Acces restrictionat la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu. Vizitatorii au voie sa vada rudele internate in spital doar doua ore pe zi. Programul a fost modificat pentru ca a crescut numarul infectiilor respiratorii. Medicii sustin...

- Autoritatile au programata pentru ziua de miercuri semnarea receptiei la Sala Sporturilor din Targu Jiu. Lucrarile la interior au fost finalizate prin montarea suprafetei de joc si a scaunelor. Noua Sala are 1.200 de locuri si va putea gazdui competitii interne si internationale. Primarul din Targu…

- Mihai Stoica, directorul spotriv al FCSB-ului a vorbit despre "dubla" cu Lazio din Europa League și crede ca o eventuala forma buna a lui Alibec ar putea cantari enorm in privința șanselor roș-albaștrilor de calificare. "Intalnim o echipa care ne este net superioara, dar eu sunt convins ca vom avea…

- Cel puțin deocamdata palaria de lider se dovedește a fi prea mare pentru cei de la SCM Politehnica Timișoara. Handbaliștii timișoreni au fost invinși pe teren propriu de CSM București, intr-un meci in care au fost conduși permanent, scor final: 29 – 26.

- Rugby Romania - Germania: "Stejarii", victorie pe Cluj Arena Nationala Romaniei a surclasat echipa Germaniei cu scorul de 85-6 (31-6), sambata, pe Cluj Arena din Cluj, intr-un meci din Rugby Europe International Championship 2018. ''Stejarii'' au obtinut si punctul bonus ofensiv prin acest succes…

- Astra și Gaz Metan se intalnesc intr-un meci din etapa a 24-a din Liga 1, de la ora 20:45. Partida e in direct la Look TV, Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Giurgiuvenii trag tare pentru un loc de play-off, aflandu-se in acest moment pe locul 4, cu 38 de puncte,…

- Gigi Becali a surprins azi cand a fost pus sa aleaga doua victorii din urmatoarele 3 partide oficiale, jocuri in care FCSB le intalnește la București pe CFR (acasa), Lazio (acasa) și Dinamo (deplasare, dar pe Arena Naționala). Surpriza insa! Patronul roș-albaștrilor ar alege victorii in primele doua…

- Surpriza totala pentru patronul piscinei amenajate in zona Parcului Central din Targu Jiu, care, miercuri, s-a trezit la birou cu un client mai putin obisnuit. Un olandez extrem de grabit dorea sa faca o baie in piscina, in ci...

- Marius Copil – Blaz Kavcic, in optimile turneului de la Sofia. Meciul din capitala Bulgariei va incepe la ora 13.30. Marius Copil Blaz Kavcic. Slovenul il conduce pe roman cu 1-0 la general. Unicul duel a avut loc in 2013, pe zgura, la Bastad. Kavcic s-a impus cu 6-4, 6-1. In sferturile de finala ar…

- Nicu Maroiu Jr. a primit ieri o alta veste proasta. Dupa ce a ajuns in arestul Poliției Gorj de ziua de naștere, in luna decembrie a anului trecut, procurorii DIICOT au cerut, marți, prelungirea masurii privative de libertate, iar prima instanța, Tribunalul Gorj, a fost de acord. „Admite…

- Ilie Nastase plateste tribute iesirilor de anul trecut, tot din Fed Cup, la meciul cu Marea Britanie. Atunci, el a jignit-o pe Konta, dar si pe o ziarista, fiind sanctionat de Federatia Internationala de Tenis cu suspendare si amenda.A A

- Proprietarii mai multor masini s-au trezit cu autoturismele vandalizate. Hotii au incercat sa le deschida, au distrus butucii si au furat toti banii pe care i-au gasit prin masini. Pana acum, sapte persoane au depus plangere la Poli...

- ATLETICO MADRID - VALENCIA LIVE in La Liga. ONLINE STREAM Digi Telekom - VIDEO. ATLETICO MADRID intalnește in VALENCIA in derby-ul din etapa a 22-a din LA LIGA. Meciul e LIVE VIDEO de la ora 21:45 pe DigiSport și Telekom Sport.

- In municipiul Baia Mare, sambata 3 februarie a.c., vor avea loc competitii sportive iar cu aceasta ocazie Jandarmeria Maramures va asigura masurile de ordine si siguranta publica, pentru ca aceste manifestari sa se desfasoare in bune conditii. La Sala Sporturilor „Lascar Pana” din Baia Mare, incepand…

- Romanul Bogdan Sorescu a arbitrat meciul de deschidere al Campionatului European de futsal - EURO 2018, dintre Slovenia si Serbia, care au terminat la egalitate, 2-2, marti seara, in Arena Stozice din Ljubljana, in Grupa A. Sorescu este la al cincilea sau turneu final european din cariera.…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj”, initiat de Consiliul Judetean Gorj, joi, 1 februarie, ora 16.00, la Sala „Constantin Brancusi” a Palatului Parlamentului, Bucuresti, EXPOZITIA INTERNATIONALA…

- Handbaliștii timișoreni revin la partidele din Liga Zimbrilor dupa ce au iernat pe poziția secunda. SCM Politehnica are parte maine de un meci greu pe teren propriu, ambițioasa Dobrogea Sud Constanța e prima adversara din 2018. Tehnicianul Pero Milosevic așteapta ca elevii sai sa dea totul in teren,…

- Echipa feminina de baschet Olimpia CSU Brașov a pierdut, duminica, pe teren propriu, in fața unei echipe bune, cu o impresionanta rotație de jucatoare, ,,U”Cluj. Oaspetele s-au impus cu 80-77, pe sferturi 23-23, 19-21, 16-18, 22-15. Meciul a fost unul echilibrat, iar echipa brașoveana a condus ultimul…

- O femeie in varsta de 33 de ani, din Targu Jiu, angajata a societatii Edilitara Public SA, a fost agresata vineri, la primele ore ale diminetii, de un barbat, in timp ce facea curatenie pe o strada din zona de sud a orasului....

- Neinvinsa in Liga Campionilor, campioana Romaniei, Volei Alba Blaj, a pierdut ambele meciuri din campionat cu CSM București. Senzația Ligii Campionilor in acest sezon, acolo unde a bifat trei victorii din tot atatea meciuri disputate in grupa A, Volei Alba Blaj nu se descurca deloc bine in intrecerea…

- Roger Federer a caștigat al șaselea trofeu Australian Open , in Melbourne și la al 20-lea titlu de Grand Slam din cariera sa la varsta de 36 de ani. Elvetianul l-a invins in finala, in cinci seturi, 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6, 6-1, pe croatul Marin Cilic. Meciul a durat trei ore și doua minute, informeaza …

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- Municipalitatea din Targu Jiu a redus anul acesta suma alocata pentru organizarea „Nuntii de Aur", eveniment in cadrul caruia sunt sarbatorite cuplurile care implinesc o jumatate de veac de la casatorie. Putin peste 60 m...

- Prima sala de sport a Colegiului Comercial „Virgil Madgearu" din Targu Jiu va fi receptionata joi, 25 ianuarie. Cladirea a fost construita de la zero, finantarea fiind asigurata de Compania Nationala de Investitii. Investitia...

- Nu mai putin de noua directori din Ministerul Educatiei se afla astazi la Targu Jiu, alaturi de ministrul Liviu Pop. Acestia participa la o dezbatere regionala privind proiectele si programele lansate de Ministerul Educatiei. Intalnirea a avut loc la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din municipiu.…

- Duminica de la orele 11:00 echipa de volei feminin a CSS Sighet joaca acasa in compania celor de la LPS Satu Mare. In partida disputata la satmarence, echipa CSS Sighet a invins cu scorul de 3-0. Meciul se va disputa in sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier.

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, plutonierul major Ilarion Nicusor Arjocu din cadrul ISU Gorj, disparut in cursul zilei de duminica, a fost identificat, luni, pe raza localitatii Pades, zona Muntelui Godeanu, din judetul Gorj. Arjocu este angajatul ISU Gorj din…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, joi, pentru site-ul oficial, ca este fericit pentru faptul ca partida cu Dinamo din sferturile de finala ale Cupei Romaniei se va disputa pe noul stadion "Ion Oblemenco". "Va fi frumos. Este un meci foarte,…

- Mai multi pacienti care au avut nevoie de ingrijiri medicale la Spitalul Judetean din Targu Jiu s-au plans de atitudinea pe care au manifestat-o unii salariati. Managerul Gigel Capota a instiintat personalul medico-sanitar ca...

- Pentru a evita o noua rusine europeana, vezi cazul cu Stade Francais, cand arbitrul a hotarat ca meciul nu se poate disputa in conditii sigure, Timisoara pierzand astfel la masa verde cu 0-28, conducatorii campioanei Romaniei Saracens, au hotarat ca meciul din play-off-ul Continental Shield de pe 20…

- Antrenorul Sebastian Tudor nu-i va avea la dispozitie pe Razvan Nitu, care se afla inca in recuperare dupa operatia de la genunchi, precum si juniorii Andrei Ivancov si Stefan Bandi. Ivancov se afla in cantonament, la Stana de Vale, cu lotul echipei de juniori CS Alpha, iar Bandi este indisponibil,…