- Traditionalul turneu amical organizat de Politehnica Timisoara la handbal masculin are loc in weekend. „Cupa Poli” nu se va desfasura insa in sala „Constantin Jude”, ci in Sala UVT-Oituz, unde sunt asteptate sa transpire invitatele CSM Bacau, Metaloplastika Sabac si Potaissa Turda. Conditiile grele…

- SCM Politehnica a inceput jocurile de pregatire cu doua succese in fata Resitei. Ieri, pe Barzava a fost 33-23 pentru timisoreni iar astazi, pe Bega, in Sala UVT-Oituz, scorul a fost 30-22 tot in favoarea alb-violetilor. Formatia pregatita de Pero Milosevic se pregateste in continuare in sala UVT-ului,…

- Un BMW intra cu viteza in statia de taxare la Zagreb! Soferul BMW-ului, un croat de 35 de ani, era drogat si vorbea la telefon, in momentul impactului. El a fost arestat si dus in fata unui judecator. Imagini video: Cateva fotografii: Victimele sale sunt Daniel Dobrenov, 38 de ani, cunoscut antrenor…

- Barbatul de 32 de ani care a injunghiat doua persoane la o petrecere din Arad, live pe Facebook, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Victimele sale sunt fosta iubita si fratele acesteia, iar dupa ataca a incercat sa se sinucida cu acelasi cutit. De altfel, el va ramane sub paza in spital, unde…

- CUMPLIT…Sunt momente dramatice pentru doua dintre victimele teribilului accident produs la Badeana. Acestea sunt in continuare in stare critica, medicii fac eforturi pentru a le salva viata, din pacate insa, prognosticul este unul extrem de rezervat. La Spitalul Sf. Spiridon a ajuns o tanara de 35 de…

- Un eveniment neașteptat a perturbat o nunta desfașurata miercuri in orașul nigerian Kano. Mai mulți tineri care participau la o nunta au fost raniți de un barbat neidentificat, care a deschis focul din senin. Victimele au suferit rani mai grave sau mai ușoare, dar nimeni nu și-a pierdut viața, a anunțat…

- Este un fel de mini-oraș in natura, unde victimele traficului de persoane din aceasta parte de Europa iși vor gasi liniștea atat de necesara, adapostindu-se totodata de agresori. Vor sta in acest adapost din Timiș un timp, luni de zile, un an, cat este necesar, apoi vor fi reintegrate in societate.…

- Imagini cutremuratoare au fost filmate de martori și totul a semanat izbitor de mult cu tragedia de la Colectiv! Zeci de tineri au murit in urma izbucnirii unui incendiu extrem de grav. Victimele au ars de vii sau s-au aruncat de pe acoperișul in flacari, in incercarea de a-și salva viața.