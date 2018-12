Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un joc absolut entuziasmant, Romania s-a impus miercuri seara in fața Norvegiei, scor 31-23, și merge cu 4 puncte in faza grupelor principale. "Tricolorele" lui Ambros Martin s-au dezlanțuit și au declanșat fiesta in autocar, la cateva ore dupa meci. Relaxate și fericite peste masura dupa victoria…

- Nationala Romaniei a castigat Grupa D a Campionatului European de handbal feminin si incepe de pe locul 1 si grupa principala de la Nancy, scrie Mediafax.Tricolorele parcurg azi aproape 1.000 de kilometri pana la viitorul loc de desfasurare al jocurilor, dar au trei zile la dispozitie pentru…

- Scorul grupei: trei victorii din trei meciuri Rezultatul intalnirii dintre naționalele Romaniei și Norvegiei - aceasta fiind multipla campioana olimpica, mondiala și europeana - a constituit o mare surpriza, nu atat prin victorie, cat prin proporțiile ei. Selecționata romana a dominat intalnirea de…

- Dupa doua victorii cu Cehia (31-28) si Germania (29-24), Romania joaca pentru șefia grupei cu Norvegia, cea mai titrata naționala din lume in handbalul feminin.La pauza, Romania conduce cu 18-12. Romania este deja calificata in grupa principala. Fetele antrenate de Ambros Martin vom…

- Nationala feminina a intrat in febra partidei cu Norvegia, programata miercuri, de la ora 22:00 (TVR), decisiva pentru locul 1 in Grupa D a Campionatului European de handbal feminin. Atmosfera este foarte buna in tabara tricolora, dupa doua victorii cu Cehia (31-28) si Germania...

- Dialog savuros cu antrenorul Romaniei, Ambros Martin, dupa ce Romania a invins Germania, scor 29-24, la Campionatul European din Franța. Romania- Norvegia e miercuri, de la ora 22:00, in direct la TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro. Partida se joaca pentru primul loc S-a incheiat meciul cu Germania, interviurile…

- Campioana europeana en-titre la handbal feminin, Norvegia, a pierdut sambata, primul meci din grupa D, cu reprezentativa Germaniei, scor 32-33 (16-15). Romania joaca, de Ziua Nationala, de la ora 19.00, cu Cehia, informeaza News.ro.Sambata se disputa primele partide in grupele C si D la Campionatul…

- Cele mai bune 16 natiuni europene, inclusiv Romania, se infrunta incepand de joi 29 noiembrie la editia 2018 a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018, organizat in sase orase din Franta pana pe 16 decembrie. Nationala Romaniei, condusa de spaniolul Ambros Martin si de…