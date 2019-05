Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova are parte de o misiune extrem de dificila in acest weekend. Trupa antrenata de Bogdan Burcea, Costin Dumitrescu si Grigore Albici intalneste duminica, de la ora 17.30, in Capitala, pe CSM Bucuresti, intr-o partida ...

- Ciprian Ogarca, cel care a caștigat sezonul 4 al show-ului MasterChef, de la Pro TV, s-a casatorit cu aleasa inimii, Ileana. Ciprian Ogarca a fost desemnat caștigatorul show-ului culinar MasterChef in anul 2014, incasand un premiu in valoare de 50.0000 de euro. Saptamana trecuta, olteanul s-a casatorit…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a reușit sa se impuna, scor 26-19 (12-11), in partida susținuta ieri, in Ardeal, in fața formației Corona Brașov, contand pentru etapa a 22-a din Liga Florilor. A fost un meci controlat de oltence, ...

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova incheie saptamana cu un joc foarte dificil in Ardeal. Trupa lui Bogdan Burcea intalneste duminica, 14 aprilie, de la ora 11.00, pe Corona Brasov, intr-o partida din cadrul rundei a 22-a din Liga Florilor. ...

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu formatia germana Thuringer HC, 23 23 14 8 , vineri, in Sala Polivalenta 39; 39;Ioan Kunst Ghermanescu 39; 39; din Capitala, in ultimul sau meci din Grupa principala 2 a Ligii Campionilor la handbal feminin, informeaza Agerpres.roCSM Bucuresti, care nu a putut…

- Joi, 7 martie 2019, echipa de handbal SCM Ramnicu Valcea a obținut o noua victorie, in deplasare, etapa 19 in Liga Florilor. Handbalistele valcene au caștigat fara probleme meciul CSM Galați-SCM Ramnicu Valcea 14:30 (7:12)! Urmeaza partida, acasa, cu CSM București, pe 13 martie 2019 !!!

- Echipa masculina de volei SCM „U“ Craiova a reusit sa castige, miercuri seara, in Capitala, in fata lui CSM Bucuresti, cu 3-1, si astfel a demonstrat ca a pus punct crizei si ca este stapana pe situatie, dar va fi ...

- Echipa masculina de volei SCM „U“ Craiova intalneste astazi, de la ora 17.00 (Digi Sport 3), in Capitala, pe CSM Bucuresti, intr-o partida contand pentru etapa a 17-a din Divizia A1. Trupa lui Danut Pascu incearca sa obtina victoria ca ...