- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a precizat, miercuri, cu prilejul unei conferinte de presa desfasurat la RIN Grand Hotel, ca echipa nationala feminina de senioare va avea ca obiectiv la Campionatul European din Franta (29 noiembrie-16 decembrie) o clasare pe locurile 1-6,…

- Nationala feminina se afla in aceste zile intr-un stagiu centralizat de pregatire la Bucuresti, adica prima etapa de pregatire pentru Campionatul European din Franta (30 noiembrie – 16 decembrie), dupa incheierea calificarilor din luna iunie. Ambros Martin si staff-ul tehnic au...

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va efectua, in perioada 23-30 septembrie, un stagiu centralizat de pregatire la Bucuresti, in vederea participarii la Campionatul European de handbal feminin din Franta (30 noiembrie – 16 decembrie). Cu aceasta ocazie, selectionerul Ambros Martin si stafful sau…

- Selectionata masculina a Romaniei a fost invinsa de Ungaria cu scorul de 19-14, vineri seara, la Circului Metropolitan din Bucuresti, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de Baschet 3x3. Ungaria a condus aproape tot meciul, in timp ce tricolorii nu s-au aflat in avantaj niciodata, ratand…

- Agentiile de presa internationale, precum si cele mai importante publicatii din Statele Unite, Franta, Italia, Marea Britanie relateaza despre protestul violent de vineri seara de la Bucuresti."Sute de mii de protestatari s-au adunat sa scandeze impotriva Partidului Social Democrat (PSD) de…

- Reprezentativa Romaniei a incheiat pe poziția a 11-a Campionatul European de la Barcelona. "Tricolorii" au trecut in ultimul meci de Franța, 10-6, in disputa pentru locurile 11-12. A fost al doilea succes la turneul final pentru echipa pregatita de sarbul Dejan Stanojevici, dupa victoria din grupa…

- Marius Bira, de la SCM Gloria Buzau, participa, intre 5 si 8 iulie, la Campionatul European de cadeti (U18) de la Gyor, in Ungaria, competitie aflata la cea de-a doua editie. Bira, campion national si unul dintre cei mai promitatori tineri sportivi buzoieni, va concura la aruncarea greutatii. Romania…