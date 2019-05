Stiri pe aceeasi tema

- PAOK a castigat primul titlu dupa 34 de ani in urma unui sezon terminat fara infrangere in campionatul Greciei. In ultimul act al Cupei, PAOK a invins-o pe rivala AEK Atena dupa golul din prelungirile primei reprize reusit de Akpom. Aceleasi echipe s-au intalnit si anul trecut in finala,…

- Eden Hazard (28 de ani) a transformat penalty-ul decisiv pentru calificarea lui Chelsea in finala Europa League in meciul caștigat cu Eintracht Frankfurt, scor 1-1 (5-4 dupa loviturile de departajare). Finala Europa League, Chelsea - Arsenal, are loc la Baku, pe 29 mai. Arsenal a caștigat in fața Valenciei,…

- Handbalistele tricolore Denisa Dedu si Gabriela Perianu, ambele componente ale nationalei, au remizat, cu echipa de club Siofok KC, in mansa tur a finalei Cupei EHF, scor 21-21 (10-12), cu danezele de la Team Esbjerg, potrivit news.ro.Pentru Siofok KC, Perianu a marcat un gol si a avut doua…

- CSM București și SCM Rm. Valcea au oferit o finala de Cupa Romaniei incantatoare, scor 30-29 dupa prelungiri! Al patrulea meci al sezonului intre cele doua rivale, disputat de aceasta data pe teren neutru, la Bistrița, a starnit iarași aprige controverse și comentarii, la final. Echipa patronata de…

- Handbalistele Denisa Dedu si Gabriela Perianu, ambele componente ale nationalei, vor juca finala Cupei EHF, cu Siofok KC, echipa alaturi de care s-au calificat în ultimul act, dupa ce au eliminat, duminica, formatia daneza Viborg în semifinale, scrie News.ro.În mansa tur, Siofok…

- FTC-Telekom Budapesta a castigat editia 2018-2019 a competitiei regionale de hochei pe gheata Erste Liga, dupa ce a intrecut-o pe Sport Club Miercurea Ciuc cu scorul general de 4-1 in finala. Ferencvaros s-a impus cu 5-2 (0-1, 3-0, 2-1) in meciul cu numarul cinci, disputat marti seara,…

- Volei Alba Blaj a incearcat minunea in returul finalei Cupei CEV, in deplasare, cu Busto Arsizio, insa italiencele au reușit sa puna mana pe trofeu dupa ce au caștigat doua seturi. Echipa italiana ce a caștigat prima manșa, in minimum de seturi, 3-0, in Sala “Transilvania” din Sibiu, a avut mari emoții…