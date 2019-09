Stiri pe aceeasi tema

- Parinții jucatoarelor de la grupele de junioare 2 și 3 (11-15 ani) de la secția de handbal a clubului CSM Ploiești, gruparea sportiva a municpalitații orașului, au conceput un comunicat de presa in care il apara pe Viorel Dohotaru, asistentul medical de 70 de ani acuzat de faptul ca pipaie minorele…

- "Incep prin a va felicita pe fiecare dintre dumneavoastra, cei care lucrati in industria petroliera si care, zi de zi, va urmati profesia cu responsabilitate si daruire. Domeniul in care activati este si domeniul in care m-am format profesional, de care ma simt in continuare apropiata. Stiu cat de…