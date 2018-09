Petre Apostol La finalul saptamanii trecute, in Campionatul National de Handbal la categoria junioare III a avut loc etapa a II-a. In seria D, in care sunt prezente si cinci echipe din Prahova, doua dintre gruparile prahovene imvingatoare in prima runda s-au confruntat in meci direct, pe parchetul Salii „Olimpia”. Duelul 100% prahovean s-a incheiat cu victoria la limita a micutelor handbaliste de la CSM Ploiesti, in dauna celor de la HC Activ CSO Plopeni, scor 25-24 (13-11). De remarcat evolutia jucatoarei din tabara invingatoare Daria Gradisteanu, care a inscris mai mult de jumatate dintre golurile…