Handbalistele Crișului au făcut spectacol pe semicerc​ Prima repriza a fost una echilibrata, cu timișorencele mai mereu la timona, insa dupa primele zece minute din actul doi, fetele pregatite de Sebastian Tudor și incurajate din tribuna de omul care a construit de la zero aceasta echipa, prof. Florica Boldor, au reușit sa revina pe tabela. Mai mult, in dese randuri, aradencele au fost aplaudate la scena deschisa de cei doar 150 de spectatori prezenți in tribunele salii „UAV-M. Botez”, reușind faze spectacol.​ Iureșul gazdelor a pornit astfel la revenirea de la cabine, Roxana Boldor – singura aradeanca care a mai ramas in lot – și colegele… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formația aradeana face parte din Seria D a ligii secunde, unde alaturi de CSM Tg. Mureș, pornește ca favorita pentru ocuparea primelor doua poziții, ce duc spre turneul semifinal. Fața de sezonul trecut, partidele de handbal fete din Divizia A se desfașoara sambata. Astfel, la finele acestei…

- Echipele pe care le va intalni gruparea de pe Crișul Alb, in noua ediție, vor fi: CSU Reșița, CS Marta Baia Mare, CSM Targu Mureș, CSU Oradea și CSU Universitatea de Vest Timișoara. Prima etapa va avea loc pe data de 7 septembrie, cand aradencele vor primi, la Polivalenta aradeana, replica timișorencelor.…

- Prima etapa va avea loc pe data de 7 septembrie, cand CSU va intalni in deplasare CS Marta Baia Mare. In etapa a doua, la Reșița va veni pe data de 14 septembrie formația CSM Targu Mureș. Legat de seria in care a fost repartizata echipa reșițeana, profesorul Cristian Busuioc a declarat: „Va…

- El a facut parte din echipa care a cucerit primul titlu de campioana naționala, in ediția 2015/2016 și a facut apoi, in sezonul urmator, o figura frumoasa in FIBA Baskteball Champions League. Barnette a avut, de asemenea, un rol determinant in caștigarea celui de-al treilea titlu, avand o…

- Pana atunci, cei doi tehnicieni ai FCC Baschet Arad, Mudresa si Moraru, vor participa, in perioada 2-4 august, la Oradea, la cursul de perfectionare a antrenorilor din baschetul romanesc, conditie obligatorie pentru primirea dreptului de a conduce echipa de pe banca. In alta ordine de idei,…

- Sambata, 27 iulie, Maxim va urca in ring impotriva chinezului Pan Jiayun (1,75 m), intr-un meci dupa reguli K1 la categoria 66 kg, programata la Zhengzhou (China). Bihoreanul este insotit in China de antrenorul Horia Radulescu, care activeaza in Anglia. „Este prima lupta din accest an pe care…

- Cu dorința de a ajunge la turneul final, Crișul le-a inregimentat pe: Andreea Nastase (portar venit de la prim-divizionara Minaur Baia Mare), Simina Vezentan (inter – CSU Reșița) și Cornelia Vrabie (inter – CSU Oradea). Alte trei handbaliste, intre care și o sarboaica, sunt in negocieri…

- Masterplast, Oradea, Sos.Borsului, nr.45, angajeaza: STIVUITORIST CV-urile se pot depune la sediul unitatii, pe fax la nr. 0259 435134 sau e-mail [email protected] Detalii la numarul de telefon 0773786713. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…