Stiri pe aceeasi tema

- Perechea formata din româncele Irina Begu si Simona Halep a fost învinsa de cuplul Raquel Atawo (SUA)/Anna-Lena Groenefeld (Germania) cu 6-7 (3), 6-2, 10-8, duminica, în optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la

- CSU Suceava incearca sa “razbata” prin “paienjenisul” de final de campionat in Liga Nationala de handbal masculin. Elevii antrenorilor Adrian Chirut si Iulian Andrei se vor lupta cu Minaur Baia Mare pentru un loc care sa le permita un final mai usor de sezon competitional. CSU Suceava va juca joi, la…

- Rusia – Romania, in preliminariile Euro 2018 de handbal feminin. Se joaca miercuri, de la 17.30. Returul e duminica, de la 18.30, la Cluj Napoca. Romania s-au reunit duminica seara la Rin Grand Hotel, sub comanda lui Martin Ambros și Horațiu Pașca, iar plecarea pentru meciul de la Togliatti a fost programata…

- Dupa infrangerea nemeritata de la Oradea, BCM U FC Argeș Pitești s-a duelat cu o alta candidata la titulul de campioana. In cadrul rundei a 21-a din Liga Naționala, vulturii piteșteni au cedat, la ...

- Romania s-a calificat la Campionatul Mondial, dupa eșecul surpriza al Spaniei, 10-18 in Belgia. Ibericii acuza insa jocuri de culise, dupa ce partida de la Bruxelles a fost arbitrata chiar de un...

- Silviu Lung junior a fost eliminat in meciul Konyaspor – Kayserispor 2-0. Cristian Sapunaru, intre buturi. Pentru Konyaspor, trupa pregatita de Sergen Yalcin, au punctat Samuel Eto’o (4), Adis Jahovic (90). La Konyaspor, ex-stelistul Wilfred Moke a jucat tot meciul. Ambele formații au terminat in 10…

- CSM Bucuresti a invins-o pe CSM Bistrita cu scorul de 30-23 (16-9), vineri, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Meciul a marcat revenirea pivotului belarus Anastasia Lobaci la ''tigroaice''.…

- Antrenorul echipei PAOK Salonic, Razvan Lucescu, i-a luat apararea patronului clubului, Ivan Savvidis, care a intrat pe teren inarmat la meciul cu AEK Atena, intrerupt in urma unor incidente."Golul a fost validat 3-4 minute, dupa care au fost proteste vehemente ale celor de la AEK si s-a lasat…

- Derby-ul campionatului elen de fotbal dintre echipele PAOK Salonic, antrenata de tehnicianul roman Razvan Lucescu, si AEK Atena, s-a incheiat duminica in haos jucatorii clubului din capitala Greciei refuzand sa termine meciul dupa ce oficialii lui PAOK au intrat pe teren, printre ei fiind si presedintele…

- PAOK Salonic - AEK Atena // Meciul de fotbal PAOK Salonic - AEK Atena, din prima divizie greceasca, a fost întrerupt în minutul 90, dupa ce patronul gazdelor a intrat pe teren înarmat cu un pistol.

- PAOK Salonic - AEK Atena // Meciul de fotbal PAOK Salonic - AEK Atena, din prima divizie greceasca, a fost întrerupt dupa ce patronul gazdelor a intrat pe teren înarmat cu un pistol.

- Fanii si echipa Fiorentina au adus un omagiu fostului capitan al formatiei Davide Astori, duminica, la meciul de pe Stadionul Artemio Franchi, cu Benevento, din etapa a XXVII-a a campioantului italian de fotbal.Jucatorii echipei gazda au intrat pe teren imbracati toti in tricoul cu numarul…

- Kastamonu – HC Zalau, in sferturile Cupei EHF la handbal feminin. Meciul din Turcia e duminica, la ora 16.00. Kastamonu – HC Zalau HC Zalau s-a clasat pe locul 2 in grupa D, in spatele celor de la Larvik, gruparea de la poalele Mesesului a evoluat pe teren propriu in prima mansa a turului cu Kastamonu…

- Lada Togliatti – SCM Craiova, in sferturile Cupei EHF la handbal feminin. Returul e duminica, de la 14.00, in Rusia. In tur, rusoaicele s-au impus cu 25-23 (15-9). Manșa retur este transmisa exclusiv pe digisport.ro, duminica, 10 martie. Oltencele au șansa revanșei dupa ce in turul sferturilor Cupei…

- Adrian Mutu a analizat partida pierduta de Dinamo in "sferturile" Cupei Romaniei in fața Universitații Craiova, scor 0-1, și spune cum ar fi procedat el daca era pe banca formației alb-roșie. "A fost un meci foarte frumos, atmosfera a fost extraordinara. Publicul oltean știe sa faca atmosfera. Ma aștept…

- Claudiu Keșeru a fost din nou decisiv pentru Ludogoreț. De aceasta data la un meci disputat pe teren propriu, cu Septemvri Sofia, caștigat la limita, scor 1-0. VIDEO AICI! Atacantul roman, intrat pe teren in repriza a doua, in minutul 55, in locul noului venit Swierczok. A incasat un cartonaș galben…

- Formatia Bursaspor a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa lui Marius Sumudica, Silviu Lung Jr. si Cristian Sapunaru, Kayserispor, intr-un meci din etapa a XXIV-a a campionatului Turciei, in care golul a fost marcat de Bogdan Stancu.Stancu, integralist la gazde, a inscris…

- Așa cum s-a intamplat și la Braila, ratarile au facut diferența in meciul de sambata, 24 februarie a.c., jucat de HCM Slobozia in deplasare la Roman. Actuala echipa a lui Dumitru Muși a beneficiat și de o prestație buna a portariței Viktoria Timosenkova, secondata de Petrescu și Polocoșer, care au aparat…

- Meciul dintre Union Comercio și Deportivo Muncipial, 2-1, din prima liga din Peru a fost extrem de incins. In minutul 69, la scorul de 2-1, doi jucatori s-au luat la bataie. Dupa un duel mai tare, Adrian Zela, fundașul oaspeților, și Juan Morales, atacantul gazdelor, au inceput sa se bata. Fundașul…

- Echipa de handbal Corona Brasov a castigat cu 30-26 (14-16) meciul jucat duminica, pe teren propriu cu HC Zalau. Partida a fost extrem de echilibrata mai ales in prima a ei, in care handbalistele Coronei au ratat sansa de a se desprinde si de a intra la pauza la vestiar cu un avans pe tabela. Pauza…

- Ronald Gavril și-a revenit din pumni: ”Sunt bine fizic și psihic”. Boxerul roman Ronald Gavril, care a pierdut in urma cu o saptamana meciul pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie cu americanul David Benavidez, a declarat, vineri, ca si-a revenit psihic si fizic dupa acest esec. ”Buna…

- Elevii și studenții intra gratis la meciul de baschet Romania - Italia Elevii și studenții din Cluj-Napoca vor avea acces gratuit la meciul de baschet dintre echipele naționale ale Romaniei și Italiei, din cadrul FIBA World Cup 2019 Qualifiers. Partida este programata sa se desfașoare în…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 18-a. CSM București a trecut la scor de Corona Brașov . CSM Bucuresti a surclasat-o pe ASC Corona 2010 Brasov cu scorul de 37-21 (19-13), miercuri, in Sala Rapid din Capitala, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Pentru campioana…

- Partida Dinamo - FCSB s-a jucat intr-o atmosfera splendida la care au contribuit, in primul rand, sustinatorii ros-albilor. Meciul s-a incheiat insa cu o faza care a „patat“ spectacolul oferit de tribune.

- Boxerul roman Ronald Gavril se bate duminica dimineata, de la ora 6.00, in direct la Antena 3, pentru titlul mondial in versiunea WBC la categoria semijlocie cu americanul David Benavidez. 39; 39;Oamenii din spatele sau au incercat sa l faca un superstar inainte de a lupta cu mine. Nu stiu ce au spus…

- Ludogoreț - Milan 0-3. Fundașul roman Cosmin Moți admite ca a greșit impingandu-l in careu pe Cutrone, inainte de golul 2: "Intr-o secunda a trebuit sa iau o decizie și am facut 11 metri. Regret, dar se intampla". Gazzetta dello Sport i-a dat nota 5,5. Mai bine de-o ora jucase chiar foarte bine, solid…

- Antrenorul echipei de handbal Corona Brasov, Dragos Dobrescu, a declarat inaintea plecarii spre la Baia Mare pentru meciul din Cupa Romaniei, ca este constient ca echipa isi mai poate indeplini obiectivul doar prin Cupa Romaniei, conditii in care exista o singura varianta pentru Corona la meciul de…

- Deportivo la Coruna, echipa unde joaca și Florin Andone, a pierdut meciul de pe teren propriu din etapa a 23-a din La Liga cu Betis, scor 0-1. Atacantul roman a fost integralist și a fost foarte activ in primele 15 minute cand s-a luptat din greu cu adversarii. In repriza secunda a trimis mingea in…

- Italianul de pe banca CSU Craiova, Devis Mangia a declarat ca partida cu Sepsi OSKSf. Gheorghe, pe care elevii sai o vor sustine astazi in Liga I de la ora 20:45 pe teren propriu, se anunta a fi una infernala. Mangia le-a cerut elevilor sai sa intre pe teren cu atitudine si determinare pentru a-si usura…

- FCSB și CFR Cluj au terminat la egalitate, 1-1, in derby-ul etapei a 24-a. Astfel, echipa lui Dan Petrescu ramane lider, cu 53 de puncte și doua peste formația roș-albastra. Meciul a fost unul echilibrat, iar cele doua formații și-au imparțit reprizele. Clujenii au jucat mai bine in prima parte, reușind…

- Liga Naționala feminina de handbal, etapa a 16-a. Program și rezultate. Sambata, 10 februarie 11:00 HC Dunarea Braila – HCM Slobozia 23-21 Duminica, 11 februarie 17:00 CSU Danubius Galați – CSM Roman 16:30 HCM Rm. Valcea – CSM Bistrița Luni, 12 februarie 19:00 U Cluj – ASC Corona 2010 Brașov CLASAMENT,…

- Fundasul Vlad Chiriches ar putea fi titular in meciul pe care echipa sa, Napoli, il va disputa, sambata, pe teren propriu, cu Lazio, la care evolueaza Stefan Radu, in etapa a XXIV-a a campionatului italian Serie A. Antrenorul Maurizio Sarri are un jucator accidentat in lot, pe titlularul postului…

- Dublu duel Constanta Dinamo, in acest final de saptamana, la handbal La masculin, in Liga Nationala, HC Dobrogea Sud locul 5, cu 33 de puncte intalneste echipa bucuresteana in deplasare, duminica, 11 februarie, de la ora 11.00, in sala Dinamo. Meciul conteaza pentru etapa a 18 a a campionatului. Campioana…

- Mihai Silvașan, bucuros pentru revenirile lui Rasic și Torok Antrenorul echipei U-BT Cluj este mulțumit de rezultatul partidei cu Politehnica Iași (72-76) și de revenirea in lot a fundașului Rasic și a pivotului Torok. Tehnicianul "studenților" este fericit pentru jocul elevilor sai din partida…

- Fundașul central al lui Athletic Bilbao, Yeray Alvarez, a bifat in partida de campionat cu Girona primul meci oficial dupa o absența de 9 luni. Meciul a avut loc duminica, chiar de Ziua Mondiala de lupta impotriva cancerului, iar jucatorul de 23 de ani a fost titular și a evoluat tot meciul. Pe cand…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a castigat meciul jucat astazi, pe teren propriu, cu ultima clasata in Liga Nationala, Politehnica Iasi. Partida a contat pentru etapa a 17 a a campionatului, iar gazdele s au impus cu 32 27.Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Antrenorul lui Kayserispor va urmari din tribune meciul cu Osmanlispor, de duminica, dupa ce a fost eliminat in meciul pierdut cu Akhisarspor, 0-1 in Cupa Turciei. Atunci, tehnicianul roman s-a certat cu arbitrul partidei, invocand cateva greșeli pe care centralul le-ar fi facut. Trupa lui…

- Marius Șumudica a fost judecat astazi de Comisia de Disciplina a federației din Turcia și a aflat ca va sta in tribune un meci, dar va trebui sa plateasca și o amenda de 3000 de euro. Antrenorul lui Kayserispor va urmari din tribune meciul cu Osmanlispor de duminica dupa ce a fost eliminat in meciul…

- Tehnicianul Mircea Rednic a declarat, vineri seara, ca jucatorii formatiei Mouscron nu au fost nici filosofi si nici profesori pe teren, la meciul cu echipa KV Mechelen, dar au jucat simplu si au reusit sa castige, informeaza dhnet.be."Sunt foarte fericit, aveam nevoie de aceasta victorie,…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala de la Australian Open. A invins-o pe Angelique Kerber, locul 16 WTA, scor 6-3, 4-6, 9-7, și va juca sambata dimineața, de la ora 10:00, in direct pe GSP.RO și in transmisiune directa pe Eurosport, cu daneza Caroline Wozniacki (2 WTA). Virgina Ruzici,…

- Handbalistele Coronei au castigat primul meci din 2018 si dupa jocul si atitudinea aratata in meciul cu CSM Bistrita au facut sa renasca sperantele tuturor legat de lupta pentru indeplinirea obiectivului in acest sezon. Cu un nou cuplu pe banca tehnica, format din Vsile Curiseanu si Dragos Dobrescu,…

- Dupa infrangerea echipei de handbal Corona Brașov, in fața formației CSM Craiova, scor 18-29, conducerea ASC Corona Brașov a luat masuri drastice. Oficialii Coronei l-au demis pe antrenorul Costica Buceschi. A fost dat afara și directorul sportiv, Cosmin Salajan, precum si patru handbaliste: Ana Maria…

- Dumitru Muși, fostul selecționer al Romaniei, ii ia locul lui Constantin Ștefan pe banca celor de la CSM Roman. Dumitru Muși revine pe banca tehnica a unei echipe din Liga Naționala dupa mai puțin de jumatate de an. Tehnicianul care la Euro 2000 s-a clasat cu naționala Romaniei pe locul 4, plecase de…

- Internationalul roman Andrei Radoi, component al echipei de rugby Timisoara Saracens, spune ca banatenii isi doresc sa castige si partida retur cu RC Batumi, din semifinalele Continental Shield, si sa dispute finala competitiei. ''Meciul care va avea loc sambata, pe Cluj Arena,…

- Marius Copil, locul 92 ATP, a fost eliminat in turul I la Australian Open 2018, fiind invins de francezul Gilles Simon, locul 57 WTA, scor 5-7, 4-6, 3-6. Copil era singurul roman pe tabloul masculin de la Australian Open. Meciul a fost unul echilibrat, dar Simon a jucat mai bine in momentele importante…

- HCM RM. Valcea și-a adjudecat derbyul rundei trecand de Magura Cisnadie in deplasare cu 21-18. Oltencele au revenit dupa ce au fost conduse și cu 5 goluri! Magura Cisnadie-HCM Rm. Valcea, meciul pentru locul 2 in Liga Naționala, s-a disputat sambata seara, in Ardeal. Și gazdele au inceput cum nu se…

- Boxerul roman Ronald Gavril, care va lupta pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie, in data de 17 februarie, a declarat, marti, ca stie ce sa faca pentru a fi mai bun decat David Benavidez in acest meci. ''Nu cred ca el (Benavidez) a fost asa de bun cum spunea lumea…

- Baschetbalistii de la SCM-U Craiova au castigat astazi primul meci disputat in 2018. Oltenii s-au impus in confruntarea de pe teren propriu cu BC Mures, cu scorul de 84-69. Meciul a contat pentru etapa a 13-a din Liga Nationala. Pentru ...

- Cei doi sunt acuzati de procurori de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata, anunta un comunicat al Parchetului.Potrivit sursei citate, ei au emis un certificat de urbanism si o autorizatie…