Stiri pe aceeasi tema

- Partida din cadrul etapei cu numarul cinci din Liga Zimbrilor, dintre Universitatea Cluj și Dinamo București se va desfașura in sala „George Barițiu” din Turda. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Turneul lui Ed Sheeran are loc in perioada mai-august 2019 si se va desfasura in Franta, Portugalia, Spania, Italia, Germania, Austria, Romania, Republica Ceha, Letonia, Rusia, Finlanda, Danemarca, Ungaria, Islanda si Marea Britanie. Biletele vor fi puse in vanzare pe 27 septembrie, la ora 12.00, pentru…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean din Republica Moldova, condamnat la inchisoare pentru vatamare corporala grava. In data de 16 august a.c., in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Cea de-a 9-a editie a Festivalului International de Arte Vizuale VSLO va avea loc anul acesta in Vama Veche, in perioada 19-26 august, si va aduce unii dintre cei mai apreciati fotografi si oameni de film din Grecia, Cehia, SUA, Elvetia, Norvegia si Romania.

- Animalele se plimbau nestingherite pe autostrada A3, pe banda a doua, punand in pericol conducatorii auto. Vacile au fost filmate de șoferii care au parcurs acest tronson, in urma cu cateva zile,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Peste jumatate (55%) dintre romani și-au exprimat dorința de a lucra in strainatate, conform celui mai recent studiu realizat la nivel internațional de catre Bestjobs și The Boston Consulting Group, cel mai mare consultant de business din lume. Cei mai mulți dintre respondenții romani care și-ar dori…

- Echipa naționala U-20 a Romaniei a terminat pe locul 14 Campionatul European ce s-a desfașurat in ultimele doua saptamani, in Slovenia. Potaissa Turda a avut doi reprezentanți in naționala Romaniei:... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La campioana Bulgariei au fost titulari romanii Cosmin Moti si Claudiu Keseru. Atacantul a fost inlocuit cu Jakub Swierczok, in min. 60. Daca CFR Cluj se va califica in turul al treilea preliminar al competitiei va intalni invingatoarea dintre Ludogoret si Vidi. In alte meciuri jucate…