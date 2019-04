Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins joi, la Targoviste, reprezentativa similara a Lituaniei, cu scorul de 28-23 (16-13), in cea de-a treia partida din grupa a 6-a preliminara a CE2020.

- Romania s-a impus astazi, scor 28-23, in fața Lituaniei, intr-o partida care a contat pentru etapa a III-a, din cadrul grupei a VI-a de calificare din cadrul preliminariilor pentru EURO 2020. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Naționala de handbal masculin a Romaniei a trecut de Lituania, scor 28-23 (16-13), in preliminariile pentru EURO 2020. Tricolorii pastreaza in acest moment șanse pentru calificarea la turneul european final. Șansele la primele doua locuri, ocupate in acest moment de Franța și Portugalia, sunt extrem…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins joi, la Targoviste, reprezentativa similara a Lituaniei, cu scorul de 28-23 (16-13), in cea de-a treia partida din grupa a 6-a preliminara a CE2020, potrivit news.ro.In cealalta partida a grupei se intalnesc, joi seara, Portugalia si Franta,…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a invins selectionata Lituaniei, cu scorul de 28-23 (16-13), joi seara, la Targoviste, in Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European – EURO 2020. A fost prima victorie a tricolorilor in aceasta campanie, dupa ...

- Naționala de handbal masculin a Romaniei a trecut de Lituania, scor 28-23, in preliminariile pentru EURO 2020. „Tricolorii" pastreaza in acest moment șanse pentru calificarea la turneul european final. Șansele la primele doua locuri, ocupate in acest moment de Franța și Portugalia, sunt extrem de mici,…

- Echipa naționala de handbal masculin a Romaniei va infrunta astazi Lituania, intr-o partida care conteaza pentru etapa a III-a, din cadrul preliminariilor pentru Euro 2020. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Naționala masculina de handbal a Romaniei intalnește joi (ora 18.00), in Sala Polivalenta din Targoviște, selecționata Lituaniei, in primul meci al unei duble decisive pentru calificarea la Euro 2020. Invinși de Portugalia și Franța in primele doua meciuri din preliminarii, tricolorii nu iși pot permite…