HANDBAL – România A și Angola vor juca duminică pentru Trofeul Carpați Rezultate scontate in cea de-a doua zi a Trofeului Carpați la handbal feminin, care se disputa in aceste zile la Braila. Angola a invins categoric naționala de tineret a Romaniei, in timp ce prima reprezentativa a țarii noastre s-a impus destul de greu in fața Japoniei. Ultima zi a competiției programeaza partida care va decide […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

