Handbal masculin: Victorie pentru Minaur in prima etapa a campionatului. Handbalistii baimareni au invins vicecampioana (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur Baia Mare a invins-o pe ''U'' Cluj-Napoca cu scorul de 31-27 (16-12), joi, in meciul de debut al editiei a treia a Trofeului Minaur la handbal feminin, in Sala Polivalenta ''Lascar Pana'' din Baia Mare.

- Dupa doua infrangeri in sezonul trecut in fața Timișoarei, campionii Romaniei anunța ca e momentul revanșei, in duelul de duminica, de la Brașov Savenco:” Nu ne gandim la infrangere, pierderea Supercupei ar fi un eșec total!” Handbaliștii de la Dinamo sunt convinși ca vor incepe sezonul cu un nou trofeu.…

- Joi, 22 august, de la ora 15.30, echipa masculina de handbal Minaur va disputa un ultim meci de pregatire in aceasta vara, pe teren propriu, cu “U” Cluj Napoca, in Sala Polivalenta “Lascar Pana”. Cel de-al doilea meci, de astazi, se desfasoara in cadrul Trofeului Minaur, editia a III-a si va incepe…

- Vice campioana Romaniei la handbal masculin, HC Dobrogea Sud Constanta, a sustinut in aceasta seara, pe teren propriu, ultimul meci amical inaintea statului sezonului 2019 2020.Echipa de pe litoral a intalnit HC 2012 Buzau, de care a dispus cu 35 24 17 13 .Pentru HC Dobrogea Sud au marcat Alexandru…

- Joi, 22 august, de la ora 15.30, echipa masculina de handbal a CS Minaur va disputa un ultim meci de pregatire in aceasta vara, pe teren propriu, cu “U” Cluj Napoca, in Sala Polivalenta “Lascar Pana”. Echipa noastra va avea un prim meci oficial marți, 27 august, cu AHC Dobrogea Sud Constanța, in prima…

- Mai sunt cateva zile in care va puteti procura abonamete de la Clubul Sportiv Minaur pentru sezonul competitional 2019/2020. Doritorii pot rezerva abonamente la sediul CS Minaur, din incinta Salii Sporturilor “Lascar Pana”, de luni pana vineri, in intervalul 09.00-12.00 si 14.00-16.00, pana la debutul…

- Echipa masculina de handbal a CS Minaur va disputa vineri si sambata primele doua meciuri de pregatire din intersezon. Ambele vor avea loc la turneul organizat de Potaissa Turda, care are urmatoarea desfasurare: Vineri, 2 august: Poli Timisoara – CS Minaur Baia Mare (ora 16.00); Potaissa Turda – CSM…

- Echipa masculina de handbal CS Minaur va avea un nou antrenor din sezonul 2019-2020. Raporturile contractuale dintre antrenorul principal Raul Fotonea si clubul Minaur s-au incheiat la finele sezonului trecut, iar intelegerea nu a fost prelungita. Fotonea a condus echipa masculina in ultimele doua sezoane…