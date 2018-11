Stiri pe aceeasi tema

- Potaissa Turda si Dinamo Bucuresti au terminat la egalitate, 27-27, in cel mai important meci ale etapei a 9-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Rezultatul le avantajeaza in primul rand pe CSM Bucuresti si HC Dobrogea Sud Constanta, care s-au desprins in fruntea clasamentului.

- Liga Naționala de handbal masculin a continuat cu inca un meci dificil pentru CSU Suceava, in sala ”Dumitru Bernicu” contra Stelei București. Dupa opt runde in care nu a cunoscut gustul victoriei, gruparea gazda a sperat la un joc de excepție cu experimentata formație bucureșteana. Inceputul a fost…

- Dinamo Bucuresti a invins echipa spaniola Abanca Ademar Leon cu scorul de 35-30 (18-15), joi seara, pe teren propriu, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana Romaniei a facut un joc excelent si a obtinut o victorie foarte pretioasa in perspectiva calificarii in play-off-ul…

- Steaua a pierdut partida retur cu israelienii de la Maccabi Rishon Lezion, scor 23-27, dupa ce in tur se impusese doar cu 25-23. Bucureștenii sunt eliminați astfel prematur din Europa. Steaua București a fost eliminata in turul doi al Cupei EHF de echipa israeliana Maccabi Rishon Lezion. Dupa ce trecusera,…

- SCM Politehnica Timisoara a invins-o pe CS Minaur Baia Mare cu scorul de 25-23 (12-10), sambata, pe teren propriu, in etapa a cincea a Ligii Nationale de handbal masculin, iar acest succes a dus echipa banateana pe podium. Oaspetii au inceput mai bine meciul si au condus cu 3-1 (5), 5-3…

- CSU Suceava a mai urcat un loc in clasament dupa egalul obținut in sala ”Dumitru Bernicu” in avanpremiera etapei a III-a a Ligii Naționale in partida contra campioanei Romaniei en-titre, Dinamo București. Așa cum am mai spus, elevii antrenorilor Adrian Chiruț și Iulian Andrei au scapat printre degete…

- Liga Nationala de handbal masculin debuteaza furtunos, miercuri, cu un mare derby, HC Dobrogea Sud Constanta – Dinamo Bucuresti (ora 17:30, TVR1), doua dintre marile favorite la titlu. Tot in prima etapa se va desfasura inca un meci tare, Dunarea Calarasi – Steaua Bucuresti,...

- Infrangere la zece goluri diferenta, in prima etapa a Ligii Nationale la handbal feminin. Nou-promovata SCM Gloria Buzau a pierdut pe teren propriu meciul din prima etapa impotriva echipei SCM Ramnicu Valcea, scor 24-14 (10-6). In fata unei sali aproape pline, nou-promovata a inceput tare, cu 2-0, dar…