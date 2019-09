Handbal masculin: Minaur Baia Mare – CSM Bacau: 28-27 Meci extrem de disputat duminica seara la Scoala 5, cu doua dintre echipele care au inceput bine acest sezon. Minaur s-a impus cu 28-27 (15-12), dar a tremurat pana in ultimele secunde de joc, ultimul atac fiind al oaspetilor, care n-au reusit sa arunce spre poarta decat in ultima secunda de joc, de undeva de la 10m, insa Crnoglavac a trimis peste zid, dar si peste poarta. Oaspetii au condus pana in min. 10, cand a fost 3-4, dupa care Minaur a marcat de patru ori consecutiv: 7-4 (14). Am urcat diferenta pana la cinci goluri, 11-6 (19), dupa care oaspetii au strans randurile si au redus distanta… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avizata de patania Stelei, care a invins la limita nou promovata din Resita in etapa precedenta, baietii de la Minaur au intrat in teren sa arate cine este seful inca din start. Gazdele au tinut ritmul doar pana in min. 7, cand scorul era favorabil baimarenilor cu 3-2, dupa care Minaur s-a distantat:…

- Echipa masculina de handbal Minaur a participat vineri si sambata la turneul amical “Zilele Cetatii” de la Fagaras. Vineri seara, baimarenii s-au impus cu 27-26 in fata echipei Resita. Al doilea meci a fost si finala mare a intrecerii, intre gazdele de la CSM Fagaras si CS Minaur, gruparea pregatita…

- Am asteptat cu mult interes primul meci al echipei masculine a CS Minaur. Si nu am asteptat degeaba, mai ales ca meciul a putut fi urmarit si pe site-ul turdanews.net, acolo unde vor putea fi vizionata si meciurile care vor avea loc maine. CS Minaur, cu conducerea tehnica schimbata in vara si cu mai…

- Luni, 15 iulie a avut loc reunirea jucatorilor sectiei de handbal masculin a CS Minaur Baia Mare. Pana la aceasta data au avut loc mai multe sesiuni de antrenamente pe plan local, obisnuita vizita medicala, testari fizice, cam tot ceea ce se face in intersezon. Desigur, urmeaza si meciurile amicale.…

- In iunie 2019 au beneficiat de acest ajutor social 3.540.742 copii, cei mai multi beneficiari din Bucuresti - 326.764 si din judetele Iasi - 179.597, Suceava - 131.853 si Bacau - 127.800. La finele lunii iunie erau suspendati de la plata 163.851 beneficiari, cei mai multi din Bucuresti - 12.383,…

- La inceputul saptamanii curente a avut loc reunirea jucatorilor sectiei de handbal masculin a CS Minaur Baia Mare, in vederea inceperii pregatirilor pentru noul sezon. In zilele de 16 si 17 iulie va avea loc vizita medicala si ulterior vor urma sesiuni de antrenament pe plan local. De precizat ar mai…

- Luni, 15 iulie, la ora 17.00, a avut loc reunirea jucatorilor sectiei de handbal masculin a CS Minaur Baia Mare, in vederea inceperii pregatirilor pentru noul sezon. In zilele de 16 si 17 iulie va avea loc vizita medicala (plus antrenamente de testare fizica). Vor urma sesiuni de antrenament pe plan…

- Luni, 15 iulie, la ora 17.00, va avea loc reunirea jucatorilor sectiei de handbal masculin a CS Minaur Baia Mare, in vederea inceperii pregatirilor pentru noul sezon. In zilele de 16 si 17 iulie va avea loc vizita medicala, iar vineri un antrenament de testare fizica. Vor urma sesiuni de antrenament…