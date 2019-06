Stiri pe aceeasi tema

- Echipa macedoneana de handbal masculin HC Vardar a castigat, duminica, trofeul Ligii Campionilor, dupa ce a invins, in finala competitiei, formatia Veszprem HC, cu scorul de 27-24 (16-11).Tot duminica, in finala mica a competitiei, Barca Lassa – PGE Vive Kielce, scor 40-35 (20-16). Citește…

- Veszprem si Vardar Skopje se vor intalni in acest an in finala Ligii Campionilor la handbal masculin, potrivit mediafaxDaca formatia maghiara si-a respectat statutul de favorita in partida cu Vive Kielce, in schimb, reprezentanta Macedoniei de Nord a produs o surpriza uriasa in confruntarea…

- Campioana en-titre la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a cucerit titlul national si in 2019, dupa ce a invins miercuri, pe teren propriu, formatia AHC Dobrogea Sud, cu scorul de 33-19 (21-10), si in cea de-a doua partida din trei programate in finala Ligii Nationale.In primul meci al finalei,…

- CS Dinamo Bucuresti a cucerit titlul de campioana a Romaniei la handbal masculin, miercuri, dupa ce a surclasat-o pe AHC Dobrogea Sud Constanta cu scorul de 33-19 (21-10), in Sala Dinamo, in al doilea meci al...

- CSM București a caștigat trofeul Cupei Challenge. „Tigrii" s-au impus in manșa retur a finalei cu portughezii de la Madeira, scor 26-20 (22-22 in tur). CSM a obținut primul trofeu european din istoria secției de handbal masculin. Bucureștenii au controlat autoritar partida disputata in sala Dinamo.…

- LIGA CAMPIONILOR LA HANDBAL MASCULIN // Tragerea la sorți de la Koln a scos fața in fața pe Barcelona cu Vardar Skopje și pe Vive Kielce cu Veszprem. Se reediteaza cea mai dramatica finala din ultimii 10 ani, decisa la aruncarile de la 7 metri! Pentru al zecelea an consecutiv, Final Four-ul Ligii Campionilor,…

- Barcelona Lassa, Telekom Veszprem HC, PGE Vive Kielce si Vardar Skopje sunt cele patru echipe calificate la turneul Final 4 al Ligii Campionilor la handbal masculin, potrivit AFP. Barcelona Lassa (Spania) a trecut de echipa franceza HBC Nantes cu 29-26 in returul sferturilor de finala, dupa ce se impusese…

- Echipa de handbal masculin Poli Timisoara a castigat, duminica, trofeul Cupa Romaniei, la Turneul Final Four de la Focsani. Poli s-a impus in finala competitiei, in fata formatiei Steaua Bucuresti, cu scorul de 31-27 (15-14), si si-a trecut in palmares al doilea trofeu din istorie. Medalia de bronz…