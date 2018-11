Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins, joi, pe teren propriu, echipa spaniola Ademar Leon, cu scorul de 35-20 (18-15), in cea de-a saptea partida din grupa D a Ligii Campionilor, informeaza News.ro.Pentru Dinamo au inscris Bannour 11 goluri, Komogorov 7, Szasz…

- In celelalte doua meciuri din etapa a V-a s-au inregistrat rezultatele: Wacker Thun – Ademar Leon, scor 25-26 si Elverum Handball - Riihimaen Cocks, 28-27. Astfel, dupa cinci etape Dinamo are 8 puncte si este urmata de Ademar Leon 7, Wisla Plock 6, Elverum 6, Riihimaen 2, Wacker Thun 1.…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins miercuri, in deplasare, formatia finlandeza Riihimaen Cocks, cu scorul de 32-31 (15-17), in cea de-a patra partida din Grupa D a Ligii Campionilor. Dinamo egaleaza astfel liderul Wisla Plock, cu 6 puncte, polonezii avand insa un meci…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins miercuri, pe teren propriu, formatia elvetiana Wacker Thun, cu scorul de 35-34 (19-14), in cea de-a treia partida din grupa D a Ligii Campionilor.Pentru Dinamo au marcat Bannour 9 goluri, Negru 6, Alouini 5, Komogorov 4, Zulfici…

- Dinamo Bucuresti ocupa locul 4 in Grupa D a Ligii Campionilor, dupa primele doua etape. Campioana Romaniei a inregistrat pana acum o victorie (26-24 cu Elverum) si o infrangere (28-31 cu Ademar Leon).

- Dinamo Bucuresti a pierdut cu 31-28 partida cu Ademar Leon, in cadrul Grupei D a Ligii Campionilor - etapa a 2-a. Campioana Romaniei ramane cu 2 puncte in clasament, dupa succesul cu Elverum din prima runda (26-24). In urmatorul meci, Dinamo va infrunta Thun (Elvetia), miercuri, de la...

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins pe teren propriu, formatia norvegiana Elverum, cu scorul de 26-24 (12-11), in primul meci din grupa D a Ligii Campionilor. Pentru Dinamo au marcat Bannour 5, Komogorov 4, Kuduz 4, Sandru 3, Descat 2, Savenco 2, Zulfic 2, Gavriloaia…

