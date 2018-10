Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti a invins Riihimaen Cocks cu 32-31 in grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin, reusind sa obtina prima victorie in deplasare. Campioana Romaniei a luat si cel mai bun start din istoria participarilor in aceasta competitie.

- Dinamo Bucuresti a invins echipa elvetiana Wacker Thun cu scorul de 35-34 (19-14), miercuri seara, in Sala Dinamo, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Irina Giurgiu)

- Dinamo Bucuresti ocupa locul 4 in Grupa D a Ligii Campionilor, dupa primele doua etape. Campioana Romaniei a inregistrat pana acum o victorie (26-24 cu Elverum) si o infrangere (28-31 cu Ademar Leon).

- La numai trei zile distanta dupa ce a obtinut un succes important in Liga Campionilor, 26-24 cu Elverum, Dinamo Bucuresti a cedat in Liga Nationala, 29-31 cu Poli Timitoara, intr-un meci jucat pe teren propriu in cadrul etapei a 2-a.

- Dinamo Bucuresti a debutat cu o victorie in noua editie a Ligii Campionilor la handbal masculin, 26-24 (12-11) cu formatia norvegiana Elverum Handball, miercuri seara, in Sala Dinamo din Capitala, in Grupa D a competitiei. Inceputul de meci a fost echilibrat, dar campioana Romaniei a reusit sa se desprinda…

- Echipa de handbal masculin Steaua Bucuresti a suferit, marti, prima infrangere din SEHA League, in deplasare, cu formatia croata HC PPD Zagreb, scor 24-17 (9-8). Adversara joaca si in Liga Campionilor.Principalii marcatori pentru Steaua au fost Humet si Vujici, cu cate 3 reusite, iar de la…

- Dinamo Bucuresti joaca pentru al treilea an consecutiv in grupele Ligii Campionilor la handbal masculin, iar obiectivul indraznet este sa ocupe unul din primele doua locuri in Grupa D, care sa-i permita sa avanseze in faza urmatoare. Campioana Romaniei debuteaza miercuri, de la...