Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti s-a calificat, in premiera, in finala Challenge Cup, dupa 26-24 si 25-20 cu HC Neva, iar Madeira Andebol SAD a avut 27-22 si 30-22 cu AEK Atena. CSM Bucuresti s-a calificat in semifinale dupa 25-19 si 29-23 cu formatia bosniaca RK Borac. In 2018, Challenge Cup a fost castigata…

- Echipa de handbal masculin CSM Bucuresti a remizat duminica, în deplasare, cu formatia portugheza Madeira Andebol SAD, scor 22-22 (8-9), în mansa tur din finala Challenge Cup. Returul, la Bucuresti, în 18 mai, scrie News.ro.CSM Bucuresti s-a calificat, în premiera, în…

- CSM Bucuresti s-a calificat in finala Cupei Challenge la handbal masculin, sambata, dupa ce a invins echipa rusa HC Neva Sankt Petersburg, cu scorul de 25-20 (15-11), in Sala Dinamo, in mansa a doua a...

- CSM Bucuresti a facut un pas spre finala Cupei Challenge la handbal masculin, dupa ce a invins in deplasare echipa rusa HC Neva Sankt Petersburg, cu scorul de 26-24 (11-13), sambata, in prima mansa a semifinalelor. CSMB, desi a condus la patru goluri in prima repriza, la pauza avea un…

- Echipa de handbal masculin CSM Bucuresti s-a calificat sambata, in deplasare, in semifinalele Challenge Cup, dupa ce a invins formatia bosniaca RK Borac, cu scorul de 29-23 (16-9), si in mansa retur din sferturile de finala ale competitiei potrivit news.roPrincipalii marcatori ai partidei…

- Echipa de handbal masculin CSM Bucuresti va intalni formatia bosniaca RK Borac in sferturile Challenge Cup, conform tragerii la sorti de marti, de la Viena, informeaza News.ro.Citește și: Simona Halep, marturisire in prima declaratie dupa victoria cu Bouchard: 'Toata lumea poate vedea asta'…

- CSM Bucuresti va intalni echipa bosniaca RK Borac m:tel Banja Luka in sferturile de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin, potrivit tragerii la sorti efectuate, marti, la Viena. CSM Bucuresti va fi gazda in prima mansa, pe 23 sau 24 martie, returul fiind programat o saptamana…

- Echipa de handbal masculin CSM Bucuresti s-a calificat sambata, pe teren propriu, in sferturile de finala ale Challenge Cup, dupa ce a invins formatia ceha Dukla Praga, cu scorul de 30-25 (15-10), si in mansa retur din optimile competitiei, informeaza News.ro.Citește și: Cristina Ene si Miriam…