Handbal masculin: CS Minaur, spulberata cu 41-26 de CSM Bucuresti

- In penultima etapa a returului Ligii Naționale de handball masculin, echipa de handbal a Universitații Suceava a terminat la egalitate meciul de acasa cu Dunarea Calarași, scor 25–25. Dupa acesta remiza și infrangerea celor de la Minaur Baia Mare la CSM București, lupta pentru locul 8, ultimul ce duce…

- Potrivit Centrul Infotrafic, din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN5, la intersectia cu strada Nicolae Balceascu, in localitatea Jilava. O persoana care traversa pe trecerea de pietoni a fost lovita in plin de un autoturism. In urma impactului, victima a…

- Penultima etapa a sezonului regular: play-off 2018, Liga Naționala de handbal masculin. Se joaca dupa sistemul 1-8, 2-7, 3-6 și 4-5, doua din trei, cu echipa mai bine clasata un meci in plus pe teren propriu. Dinamo incheie sezonul regulat al Ligii Naționale cu o victorie clara, reușița marți, 44-28…

- Schimbarea criteriilor la transferul jucatorilor straini pune in dificultate mai multe cluburi din Liga Nationala de handbal masculin. Dintre cluburile mari, doar Potaissa Turda pare sa fie cel mai putin asfectata. Dinamo, Steaua, HC Dobrogea Sud Constanta, Poli Timisoara si CSM Bucuresti, in schimb,…

- Nicolae Tilihoi a murit. Fostul internațional a pierdut lupta cu o boala cumplita. Fostul component al Craiovei Maxima, fundas central, a incetat din viața duminica, 25 martie. De peste trei ani, Tilihoi suferea de o boala incurabila. El s-a luptat cu aceasta, insa in cele din urma organismul lui a…

- Minaur Baia Mare – CSU Suceava s-a terminat 22 la 22, intr-un meci care a contat pentru etapa a 24-a din Liga Zimbrilor. Dupa acest rezultat, Minaur are patru puncte in plus fata de Suceava, dar moldovenii inca au sanse la play-off. Suceava a scapat printre degete o victorie pe terenul Minaurului, in…

- Echipa CSA Steaua Bucuresti, liderul Ligii Nationale de handbal masculin, a invins joi pe teren propriu, cu scorul de 31-25, formatia HC Vaslui, intr-o partida din cadrul etapei a 24-a a sezonului. Intr-un alt meci disputat joi, CSM Bucuresti s-a impus in deplasare, cu 28-23, in fata formatiei CSM Fagaras.…

- FIBA Europe a anuntat, marti, ca Romania va gazdui editia din 2018 a Campionatului European de baschet 3x3 pentru a treia oara de la infiintarea competitiei, in 2014. Gazda turneului final va fi Bucuresti, intre 14-16 septembrie. La turneul final vor lua parte cele mai bune 12 echipe, la feminin…

- Primele imagini de la accidentul lui Daniel Ionascu. Masina avocatului a fost spulberata pe Autostrata A1. Barbatul a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din București unde a fost operat. Din primele informatii, avocatul Daniel Ionașcu a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar și…

- Prefectul Vasile Moldovan a participat in Bucuresti la un forum dedicat gestionarii situatiilor de urgenta in care au fost prezentate echipamente si solutii de interventie la producerea unor situatii de urgenta. ”Forumul s-a desfasurat la Palatul Parlamentului – Camera Deputatilor, unde au fost prezenti…

- Studentii Centrului Universitar Nord din Baia Mare au posibilitatea de a-si premia profesorii care ii inspira pana in data de 25 martie 2018, nominalizandu-i la Gala Profesorului Bologna, ce se va desfasura anul acesta la Timisoara in data de 18 mai, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Ligii Studentilor…

- AHC Dobrogea Sud Constanta a castigat in premiera Cupa Romaniei la handbal masculin, duminica, in Sala Sporturilor din Constanta, care a gazduit turneul Final Four al competitiei, dupa ce a invins-o in finala pe SCM Politehnica Timisoara cu scorul de 23-21 (11-12). AHC Dobrogea Sud mai are in palmares…

- CS Minaur Baia Mare a invins duminica, 18 martie, in Sala Sporturilor din Constanta, pe formatia Steaua Bucuresti cu scorul de 26-24, dupa ce la pauza a fost 15-11, intr-un meci contand pentru finala mica a Cupei Romaniei la handbal masculin. O victorie care aduce medalia de bronz pentru formatia baimareana.…

- Echipele de handbal masculin Poli Timisoara si HC Dobrogea Sud vor disputa finala Cupei Romaniei, dupa ce au eliminat sambata, in semifinalele Turneului Final Four de la Constanta, formatiile Minaur Baia Mare si Steaua Bucuresti, informeaza news.ro.In prima semifinala a zilei, Poli Timisoara…

- Suflete mari si brate tari. Jucatorii de la SCM Poli Timisoara au reusit o calificare de senzatie in finala Cupei Romaniei, dupa ce, sambata, au trecut in turneul Final 4 de la Constanta de Minaur Baia Mare.

- S-a terminat prima semifinala a Turneului Final Four de la Constanta si se stie deja prima echipa care va evolua cu trofeul pe masa. Poli Timisoara este prima finalista a Cupei Romaniei, dupa ce a trecut de Minaur Baia Mare, scor 30-28...

- Cei de la CFR au acuzat maniera de arbitraj a lui Iulian Calin, cel care a condus partida dintre ardeleni si Poli Iasi. Clujenii au castigat greu, in prelungiri, 2-1, si sustin ca "fluierasul" i-a dezavantajat in mai multe randuri pentru ca este un apropiat al antrenorului FCSB-ului, Nicolae Dica,…

- Etapa a 22-a, incheiata ieri, a clarificat in foarte mare masura ocupanta locului opt la finalul sezonului regular. Echipa handbalvolei.ro va invita sa votați cel mai bun jucator al rundei, pana luni seara. Voteaza cel mai bun jucator al etapei a 22-a: Georgica Cantec (Potaissa Turda) Vuk Milosevic…

- Cea mai importanta veste la finaul rundei cu numarul 22 este ca Minaur Baia Mare va termina, in foarte mare masura, sezonul regular pe pozitia a opta si va merge in play-off, dupa ce joi seara a invins pe HC Vaslui cu 32-24, pe teren propriu. Tot astazi, Steaua si-a recapatat pozitia de lider ca urmare…

- Gheorghe Tadici si Bogdan Burcea au definitivat lotul nationalei de tineret (sub 20 de ani), care in perioada 23-25 martie va juca la Cluj pentru calificarea la Campionatul Mondial din Ungaria, programat in 1-15 iulie. Antrenorii au retinut pentru jocurile cu Croatia, Georgia si Ucraina…

- Azi la sediul Federației Romane de Handbal a avut loc tragerea la sorți contand pentru Semifinalele și Finalele Cupei Romaniei Fan Courier FINAL 4. 17.03.2018 Semifinala 1: SCM POLI TIMIȘOARA VS. CS MINAUR BAIA MARE 17.03.2018 Semifinala 2: CSA STEAUA BUCUREȘTI VS. HC DOBROGEA SUD CONSTANȚA 18.03.2018…

- Semifinalele Cupei Romaniei la handbal masculin programeaza duelurile Poli Timisoara - Minaur Baia Mare si HC Dobrogea Sud - Steaua Bucuresti, potrivit tragerii la sorti de marti, de la sediul FR...

- Semifinalele Cupei Romaniei la handbal masculin programeaza duelurile Poli Timisoara - Minaur Baia Mare si HC Dobrogea Sud - Steaua Bucuresti, potrivit tragerii la sorti de marti, de la sediul FR Handbal.Turneul Final Four va avea loc la Constanta, in 17-18 martie, iar semifinalele, programate…

- Doi soți au murit, vineri dimineața, dupa ce mașina în care se aflau a fost lovita violent de un tren care circula pe ruta Suceava - București, în localitatea Cozmești din județul Iași.

- Dinamo si CSM Bucuresti se intalnesc vineri, de la ora 17:30, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Partida este extrem de importanta pentru ambele combatante in economia clasamentului la sfarsitul sezonului regulat. Dupa doua sezoane in care a fost in fata,…

- Duminica, la ora 12.20, o baimareanca de 76 de ani a sesizat politia ca a fost talharita. Acesta a declarat ca in timp ce mergea pe bulevardul Bucuresti din municipiul Baia Mare , o persoana necunoscuta i-a smuls cercelul de aur din urechea stanga si a fugit. In urma sesizarii politistii s-au deplasat…

- Alin Badea, de la CSA Steaua, a castigat Cupa Romaniei la sabie individual masculin, sambata, in Sala de scrima ''Ana Pascu'' (Floreasca) din Bucuresti, dupa ce l-a invins in finala pe Iulian Teodosiu (CS Dinamo), cu 15-10, potrivit site-ului Federatiei Romane de Scrima. Pe locul trei…

- CSU Poli Timișoara a pierdut joi seara al doilea meci consecutiv in Liga Naționala pe teren propriu! Invinși de CSM București, 26-29 etapa trecuta, banațenii au pierdut și in fața rivalilor de la Steaua, 20-27! Din poziția de lider, Timișoara a cazut astfel pe locul 4! Steliștii au condus ostilitațile…

- In cadrul programului cultural dedicat Centenarului Marii Uniri, Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures organizeaza joi, 15 februarie, ora 13, vernisajul expozitiei „Incoronarea suveranilor Romaniei Mari. Alba Iulia, 15 octombrie 1922″. Expozitia cuprinde un numar de 30 de imagini de colectie,…

- Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Handbal a validat in sedinta desfasurata in 9 februarie candidaturile pentru functiile care urmeaza sa fie alese in Adunarea Generala de alegeri a Federatiei Romane de Handbal, programata pentru data de 14 februarie 2018 la „Rin Grand Hotel” din Bucuresti.…

- Etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal masculin a programat la sfarsitul acestei saptamani doua partide extrem de importante in economia sezonului regulat, Poli Timisoara – CSM Bucuresti 26-29 si Dinamo – HCDS Constanta 29-29. CSM Bucuresti a reusit sa schimbe a doua etapa la rand liderul…

- SCM Politehnica Timisoara, liderul Ligii Nationale de handbal masculin, a fost invinsa pe teren propriu de vicecampioana CSM Bucuresti, cu scorul de 29-26 (16-11), sambata, intr-un meci din etapa a 18-a.

- Cel despre care se spune ca “a inventat” handbalul feminin la Bucuresti si a reusit sa duca la cea mai inalta performanta CSM Bucuresti castigand Liga Campionilor este curtat pentru a revigora handbalul baimarean. Este vorba despre Constantin Caliman care ar putea devein presedintele CS Minaur Baia…

- UPDATE: Cursa de Satu Mare nu este singura care a trebuit sa isi schimbe destinatia. La fel s-a intamplat si cu avionul de Oradea, care a aterizat tot la Constanta. Marti dimineata, zeci de pasageri care au luat cursa aeriana catre Bucuresti, de pe aeroportul din Satu Mare, au trecut prin momente de…

- In municipiul Baia Mare, sambata 3 februarie a.c., vor avea loc competitii sportive iar cu aceasta ocazie Jandarmeria Maramures va asigura masurile de ordine si siguranta publica, pentru ca aceste manifestari sa se desfasoare in bune conditii. La Sala Sporturilor „Lascar Pana” din Baia Mare, incepand…

- Torje nu va mai ajunge la ros-albi. Motivul: sefii dinamovisti nu vor sa se implice intr-un eventual proces la FIFA intre turcii de la Karabukspor, club unde a jucat Torje sub forma de imprumut de la Akhmat Grozny, si jucator. Totusi, cei de la ACS Poli Timisoara, l-au anuntat ca sunt dispusi…

- HC Odorheiu Secuiesc s-a retras din campionat. Liga Naționala de handbal masculin a ramas cu 13 echipe. Clubul HC Odorheiu Secuiesc a anuntat ca se retrage din Liga Nationala de handbal masculin, fapt confirmat si de Federatia Romana de Handbal. ”Va aducem la cunostinta retragerea din Campionatul National…

- Cristea Opria, agentul lui Gabriel Torje, a anuntat ca mijlocasul dreapta nu e atat de aproape de Dinamo pe cat se parea. Impresarul a lansat, luni seara, o ipoteza foarte, foarte interesanta: vrea sa-l duca pe fostul international la ACS Poli Timisoara, in orasul in care a inceput fotbalul!…

- lena Copaciu, medic primar ATI la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti, trage un semnal de alarma in privința pericolelor la care sunt supuși jucatorii de tenis și vorbește in special despre finala Australian Open dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. "S-a intors o noua pagina in istoria…

- Echipa de volei Unirea Dej a caștigat ieri cu scorul de 3-0 meciul din deplasare, disputat cu incepere de la ora 18:00, impotriva Clubului Sportiv Universitar Universitatea de Vest din Timișoara, echipa aflata pe ultima poziție a clasamentului Diviziei A1 la volei masculin. Partida, care a contat pentru…

- In ciuda faptului ca partida din deplasare, cu Politehnica Timisoara, din prima etapa a returului Ligii Nationale de handbal masculin, s-a devansat cu o zi si se va juca miercuri, 31 ianuarie, de la ora 19, conducerea celor de la HC Dobrogea Sud Constanta a mai perfectat un test de verificare. Astfel,…

- Un accident foarte grav a avut loc noaptea trecuta in Piata Unirii din Capitala. O ambulanta care se grabea spre un caz, avand semnalele luminoase si acustice in functiune, a fost sulberata de un bolid.

- Moedling este un orașel austriac, cu o populație undeva in jur de 20.000 de locuitori, amplasat la o aruncatura de baț de capitala Viena. Acolo, in acest sfarșit de saptamana (13-14 ianuarie) are loc o etapa (a 8-a) din Circuitul European de Scrima pentru Cadeți. Este un concurs in care sunt angrenați…

- Cazul ”Corona” ia deja forma unui serial de tipul ”Prison Break”, are intriga, actiunea este ”intretinuta” de deciziile luate in cadrul Federatiei Romane de Handbal la diferite instante. SCM Timisoara arata probele si spera ca forul decizional al FRH, Consiliul de Administratie, sa-si schimbe decizia…