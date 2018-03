Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur Baia Mare a invins duminica, 18 martie, in Sala Sporturilor din Constanta, pe formatia Steaua Bucuresti cu scorul de 26-24, dupa ce la pauza a fost 15-11, intr-un meci contand pentru finala mica a Cupei Romaniei la handbal masculin. O victorie care aduce medalia de bronz pentru formatia baimareana.…

- Week-end-ul acesta, in Sala Sporturilor din Constanta, se va desfasura Final Four-ul Cupei Romaniei la handbal masculin, editia 2017/2018, competitie organizata de Federatia Romana de Handbal, in colaborare cu Asociatia Judeteana de Handbal Constanta. Prima semifinala are loc sambata, 17 martie, de…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste in acest weekend, in premiera, un eveniment sportiv de prima marime: turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal masculin. Cele patru echipe participante sunt: CSA Steaua Bucuresti, Politehnica Timisoara, HC Dobrogea Sud si Minaur Baia Mare. "Patru dintre…

- Constanta va fi gazda unui eveniment sportiv de exceptie in acest weekend: turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal masculin. Dobrogea Sud, Steaua Bucuresti, Politehnica Timisoara si Minaur Baia Mare vor lupta pentru trofeu sambata si duminica la Sala Sporturilor. ”Suntem la a treia participare…

- Ieri, la Hotelul Ten din Constanta, reprezentantii celor patru echipe angrenate in Final Four-ul Cupei Romaniei la handbal masculin, HC Dobrogea Sud Constanta, CS Minaur Baia Mare, Steaua Bucuresti si SCM Politehnica Timisoara, au sustinut conferinta de presa premergatoare duelurilor de foc din week-end, de…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a trecut cu brio de ultimul test inaintea Final Four-ului Cupei Romaniei, invingand, luni seara, pe CS Minaur Baia Mare, scor 34-27 (15-13), intr-o partida din etapa a XXlll-a a Ligii Nationale. Dobrogenii antrenati de Sandu Iacob si Marko Isakovic…

- Dinamo Bucuresti a invins liderul, CSA Steaua Bucuresti, cu scorul de 31-23 (17-12), duminica, in Sala din Soseaua Stefan cel Mare, in derby-ul campionatului, disputat in etapa a 23-a a Ligii Nationale de handbal masculin.

- Cupa Romaniei la futsal și-a stabilit careul de ași, fiind cunoscute numele tuturor echipelor ce vor juca in Final Four. Cea de-a patra semifinalista a Cupei Romaniei, in ordinea cronologica a disputarii partidelor, este campioana naționala Autobergamo Deva. Campionii și-au respectat blazonul…

- CSM Satu Mare, echipa antrenata de targovisteanul Marius Doba, a castigat Liga Europei Centrale la baschet feminin (CEWL), dupa ce a invins in finala formatia germana BC Pharmaserv Marburg cu scorul de 69-60 (20-17, 21-11, 12-17, 16-15), in Sala Sporturilor „Dumitru Popescu-Colibasi” din Brasov, care…

- El a acceptat propunerea SCM Politehnica Timișoara de a evolua din vara in urmatoarele trei sezoane in tricoul alb-violet. Sadoveac, 32 de ani, evolueaza ca extrema dreapta sau inter dreapta. Este de șapte ori campion al Romaniei din 2009 pana in 2015 inclusiv, șase dintre titluri fiind cu…

- AHC Potaissa Turda a invins-o in deplasare pe CSU Suceava, cu scorul de 29-27 (18-16), vineri, in deplasare, intr-o partida din etapa a 21-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Potaissa s-a impus destul de greu, la capatul unui meci echilibrat, in care oaspetii conduceau cu 27-26 in min. 55. Georgica…

- SCM Politehnica Timișoara intalnește Minaur Baia Mare in semifinalele Cupei Romaniei, conform tragerii la sorți efectuate la sediul Federației Romane de Handbal. In cealalta semifinala se intalnesc AHC Dobrogea Sud Constanța și Steaua București.

- SCM Politehnica Timișoara se poate considera mulțumita de tragerea la sorți pentru turneul final al Cupei Romaniei. Banațenii au evitat gazda Dobrogea Sud Constanța și Steaua, grupari clasate in primele șase formații ale campionatului, și se vor duela pentru un loc in finala cu Minaur Baia Mare. Final…

- Campioana Dinamo Bucuresti a invins vicecampioana CSM Bucuresti cu scorul de 26-25 (9-16), vineri seara, in Sala Dinamo din Capitala, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin. CSM Bucuresti, care era neinvinsa de noua etape (8 victorii si un egal), conducea confortabil la…

- Astazi s-au stabilit meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Partidele se vor desfașura intr-o singura manșa, pe 14 martie, dupa urmatorul program: Corona Brasov – Rapid / HCM Ramnicu Valcea, Dunarea Braila – CSM Bistrita ...

- Meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin au fost decise, marti, prin tragere la sorti, la sediul FR Handbal. Din faza optimilor de finala mai este de jucat o partida, programata miercuri, intre Rapid Bucuresti si HCM Ramnicu Valcea.Potrivit tragerii la sorti…

- Dupa o pauza competiționala de aproape o luna (ultimul joc in 27 ianuarie, 86-88, cu ICIM Arad), CSU Alba Iulia, penultima clasata in ierarhia Ligii Naționale de baschet feminin, dupa startul complet ratat din 2018 (a pierdut toate cele cinci jocuri de pe prima scena), are vineri, 23 februarie, un meci…

- La cateva ore dupa anuntul autoritatilor locale din Constanta, care isi aratau sprijinul pentru organizarea Final Four-ului Cupei Romaniei la handbal masculin pe litoral, Federatia Romana de Handbal a luat decizia de a oferi statutul de gazda celor de la HC Dobrogea Sud. Meciurile din cadrul turneului…

- Programat initial duminica, de la ora 11, in Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”, meciul din cadrul HC Zalau si CSM Slatina a fost amanat cu o zi, urmand sa se dispute luni, de la ora 18. Partida va fi oficiata de Andreea Arsene (Vaslui) si Carmen Bontea (Buzau), iar observator din partea Federatiei…

- Manchester City a facut un pas mare spre sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a surclasat formatia elvetiana FC Basel cu scorul de 4-0 (3-0), in deplasare, in prima mansa din optimile de finala. Golurile echipei antrenate de Pep Guardiola au fost marcate…

- U-Banca Transilvania Cluj, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe CSM CSU Oradea in finala Cupei Romaniei la baschet masculin, dupa victoriile obtinute in semifinalele de luni, jucate in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe. U-BT Cluj a trecut greu de BC SCM Timisoara, cu 77-75 (14-15, 22-21, 20-21, 21-18),…

- SCM Politehnica Timisoara, liderul Ligii Nationale de handbal masculin, a fost invinsa pe teren propriu de vicecampioana CSM Bucuresti, cu scorul de 29-26 (16-11), sambata, intr-un meci din etapa a 18-a.

- Vicecampioana CSM Bucuresti a invins fostul lider CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 24-22 (15-8), luni seara, in Sala Rapid, in ultimul meci din etapa a 17-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Dupa un joc echilibrat in primul sfert de ora, CSMB s-a desprins, iar la pauza conducea…

- HC Zalau si-a asigurat calificarea în sferturile Cupei EHF la handbal feminin, duminica, dupa ce a învins formatia norvegiana Larvik cu scorul de 25-22 (13-9), în Sala ''Gheorghe Tadici'', în penultima etapa a Grupei D. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online:…

- Nationala de handbal masculin a Spaniei este noua campioana europeana, dupa ce a invins duminica, in finala CE din Croatia, reprezentativa Suediei, cu scorul de 29-23 (12-14).Spania a cucerit prima medalie de aur europeana, dupa alte patru finale disputate, in timp ce Suedia aduna si ea cinci…

- Franta a castigat medalia de bronz la Campionatele Europene de handbal masculin din Croatia, invingand Danemarca cu scorul de 32-29 (17-14) duminica, la Zagreb, in meciul pentru locul 3. La un an dupa ce au cucerit titlul mondial, francezii s-au consolat bronzul dupa ce fusesera invinsi…

- Federatia Romana de Handbal a comunicat ca arbitrii romani Constantin Din si Sorin Dinu au fost delegati, la ultimul lor meci oficial din cariera, sa conduca finala mica a EURO 2018 de handbal masculin din Croatia. Cei doi arbitri romani oficiaza in Croatia la al optulea lor turneu final,…

- Echipa nationala de handbal masculin a Romaniei a castigat Trofeul Carpati, sambata, in Sala Sporturilor din Calarasi, dupa ce a invins in finala formatia Portugaliei cu scorul de 26-23 (15-10). Tricolorii au avut un inceput foarte bun de meci si au condus cu 12-6, dar apoi a urmat o perioada…

- Patinoarul din Galați a fost gazda Cupei Romaniei, ediția 2017 – 2018. Competiția s-a desfașurat in perioda 20 – 23 decembrie 2017 și a fost caștigata de catre echipa SC Miercurea Ciuc. SC Miercurea Ciuc a invins-o in finala de sambata seara pe ASC Corona Brasov cu scorul de 5-1 (1-0, 1-1, 3-0). Pentru…

- Echipa de volei masculin Steaua Bucuresti s-a calificat miercuri, pe teren propriu, in optimile de finala ale Challenge Cup, dupa ce a invins formatia slovaca KDS Kosice, cu scorul de 3-0, si in mansa retur din 16-imile competitiei. Scorul pe seturi a fost 25-22, 25-20, 30-28, dupa 89 minute de joc.In…

- CALIFICARI… La sfarsitul saptamanii precedente au avut loc “sferturile” Cupei Romaniei la handbal masculin, intr-o singura mansa, decisiva. Sambata, 16 decembrie, s-au disputat doua partide: HC Dobrogea Sud Constanta – CSM Fagaras 30-23 si Politehnica Timisoara – Stiinta Municipal Bacau 27-22. Duminica,…

- Steaua Bucuresti este revelatia primei jumatati a sezonului in handbalul masculin. Dupa un sezon in care a avut emotii cu evitarea retrogradarea, clubul din Ghencea a terminat anul 2017 pe locul 1 in Liga Nationala si a obtinut calificarea in turneul Final 4 al Cupei Romaniei, cu o victorie obtinuta…

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud Constanta au incheiat anul 2017 cu un succes concludent, sambata, la Sala Sporturilor, impotriva echipei CSM Fagaras, scor 30-23 (10-9), in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, calificandu-se astfel in Final Four. Prima repriza a fost una echilibrata, cu fluctuatii…