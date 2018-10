Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Balaci și Adrian Mititelu au petrecut impreuna cu doar cateva ore inainte ca fostul fotbalist sa se stinga din viața. Cu cateva ore inainte sa cada din picioare sub ochii mamei, Balaci a fost in clubul One din Banie, unde a stat pana la ora 3 și jumatate dimineața, potrivit gsp.ro . In imaginile…

- Ilie Balaci, legendarul atacant al Universitații Craiova, a murit la vârsta de 62 de ani. Ilie Balaci a suferit un atac cerebral. ”Într-o zi mohorâta de toamna, Ilie Balaci a plecat sa joace în echipa îngerilor. Dumnezeu sa…

- Echipa masculina de handbal a Universitatii Craiova s-a calificat in optimile Cupei Romaniei, dupa ce s-a impus ieri, in 16-imi, in Sala „Ion Constantinescu“ din Valea Vlaicii, in fata gruparii HC Szejke Odorhei. A fost 36-31 (18-15) pentru alb-albastrii lui ...

- Echipa masculina de baschet a CS Universitatea Craiova intalneste astazi, de la ora 12.00, in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“ din Valea Vlaicii, pe HC Szejke Odorhei, intr-un joc contand pentru faza saisprezecimilor de finala ale Cupei Romaniei. Intalnirea se anunta ...

- Echipa masculina de handbal a Universitații Craiova a pierdut, scor 25-30 (7-15), partida susținuta astazi, in deplasare, in fața formației Școlar Reșița, contand pentru etapa a treia a Diviziei A, seria C. „Am avut un inceput catastrofal de meci, au ...

- Echipa de handbal fete a Liceului cu Program Sportiv din Targu Jiu va juca duminica la Sala Sporturilor cu CS Dacia Mioveni 2012, intr-un meci contand pentru Divizia A. Este al patrulea meci oficial al sezonului, primele trei fiind...

- Echipa secunda a Universitații Craiova a izbutit prima victorie din noul sezon al Ligii a III-a, seria 4. Gruparea din Banie s-a impus cu 2-1 in jocul susținut sambata, in Dambovița, in compania echipei FC Pucioasa. Markovic a deschis scorul ...

- Federatia Romana de Handbal a anuntat joi componenta seriilor Diviziei A la handbal, feminin si masculin. Fata de ultimii ani, forul de specialitate a decis sa imparta echipele in patru serii, alcatuite pe criterii geografice. Primele doua formatii din fiecare ...