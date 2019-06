Stiri pe aceeasi tema

- Romania U19 participa la sfarșitul acestei saptamani (28-30 iunie) la Scandinavian Open Championship 2019, un turneu amical de pregatire pentru Campionatul European de la Gyor, programat in perioada 11-21 iulie. Din lot face parte și Andreea Popa, una dintre liderele generației, care s-a transferat…

- Echipa feminina de handbal a clubului CS Minaur s-a clasat la finalul sezonului din Liga Florilor pe locul 10 (din 13), dupa 9 victorii, un egal și 14 infrangeri. In Cupa Romaniei a pierdut in primul tur in care a intrat (16-imi de finala), 22-24 cu CSM Galați. Per ansamblu, n-a fost un sezon grozav…

- Ediția 2019 a Campionatului European sub 21 de ani va avea loc in Italia și San Marino, in perioada 16-30 iunie. Meciul de debut va avea loc pe 16 iunie, de la ora 19.30, și le va aduce fața in fața pe Polonia și Belgia, grupari repartizate in Gurpa A. Cele 12 echipe calificate […] Source

- Ediția 2019 a Trofeului ”Carpați” a debutat vineri dupa-amiaza la Braila cu partidele Japonia – Angola și Romania A – Romania tineret. Echipa africana s-a impus in fața japonezelor in jocul inaugural (26-21), in timp ce, in cel de-al doilea joc, prima reprezentativa a țarii noastre a invins naționala…

- Naționala de senioare a Romaniei, Lotul A, s-a reuni pe 24 mai la Braila, in vederea pregatirii turneului Trofeul Carpați (31 mai – 2 iunie). Naționala noastra va lua startul acestui turneu amical alaturi de Angola, Japonia și Romania B. A fost și o modificare in lot, locul Nicoletei Dinca (probleme…

- Federatia Romana de Handbal organizeaza in perioada 02-17 iunie 2019 un cantonament de pregatire al nationalei de seniori a Romaniei si jocuri de calificare pentru Campionatul European din 2020. La aceasta actiune a fost convocat, alaturi de Calin Cabut si sportivul Tudor Botea. Daca pentru Calin aceasta…

- Naționala de senioare a Romaniei, Lotul A – 22 de jucatoare, se va reuni luna aceasta (24 mai) la Braila in vederea pregatirii turneului Trofeul Carpați (31 mai – 2 iunie). Naționala noastra va lua startul acestui turneu amical alaturi de Angola, Japonia și Romania B. Din lot fac parte și doua jucatoare…