- CS Minaur Baia Mare a invins joi, 16 mai, la limita, formatia CSM Fagaras, scor 22-21 (11-11), intr-un meci contand pentru etapa a 8-a din play-out-ul Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Botea si Csepreghi, ambii cu cate 7 goluri, au fost cei mai buni marcatori ai echipei baimarene, in timp ce Bejenariu…

- CS Minaur Baia Mare a invins sambata, 11 mai, in deplasare, formatia CSU Suceava, scor 29-24 (13-11), intr-un joc contand pentru etapa a 7-a din play-out-ul Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Brajovic si Csepreghi au fost cei mai buni marcatori ai baimarenilor in acest meci, ambii cu cate 6 goluri,…

- Sambata, echipa masculina de handbal a CS Minaur se va deplasa la Suceava, pentru meciul din etapa a 7-a din play-out. Este un meci extrem de important pentru ambele echipe, care ținesc victoria. Suceava nu-și permite sa piarda nici macar un punct, pentru ca și așa are probleme serioase cu retrogradarea,…

- CS Minaur Baia Mare a invins miercuri, 8 mai, in deplasare, formatia U Cluj Napoca, scor 26-19 (12-10), intr-un joc contand pentru etapa a 6-a a play-out-ului Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Csepreghi a fost cel mai bun marcator al baimarenilor, cu 7 goluri, in timp ce Hossu a punctat tot 7 goluri…

- CS Minaur Baia Mare a fost invinsa duminica, 5 mai, in deplasare, de formatia CSM Bacau, scor 32-26 (15-12), intr-un joc contand pentru etapa a 5-a din play-out-ul Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Brajovic a fost cel mai bun marcator al baimarenilor, cu 9 goluri, in timp ce Paunica a punctat de…

- CS Minaur Baia Mare a invins joi, 2 mai, pe teren propriu, formatia HC Buzau, scor 32-19 (15-9), intr-un joc contand pentru etapa 3 a play-out-ului Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Marta a punctat de cele mai multe ori pentru gazde – cinci goluri, iar Anton, cu patru reusite, a fost cel mai bun…

- In cadrul celei de-a XIX-a etape din Liga Zimbrilor, Minaur Baia Mare intalnește in deplasare echipa CSU Suceava. Partida are loc loc miercuri, 20 februarie, cu incepere de la ora 18:00 și este arbitrata de cuplul M. Ghiorghisor (Bucuresti) / M. State (Buzau), observator din partea Federației Romane…