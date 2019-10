Stiri pe aceeasi tema

- Liga Zimbrilor are programata in cursul saptamanii cea de-a șasea etapa. CS Minaur va juca in deplasare cu Steaua București. Un meci intre doua echipe care nu au pierdut pana acum, fiecare dintre grupari avand patru victorii și un rezultat de egalitate in primele cinci runde. Ambele au 13 puncte, dar…

- Meci extrem de disputat duminica seara la Școala 5, cu doua dintre echipele care au inceput bine acest sezon. Minaur s-a impus cu 28-27 (15-12), dar a tremurat pana in ultimele secunde de joc, ultimul atac fiind al oaspeților. Minaur n-a jucat grozav, mai ales in faza de aparare, unde au fost multe…

- Duminica seara, de la ora 18.00, sala de sport a {colii gimnaziale nr. 5 “Vasile Alecsandri” va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Bacau, joc din cadrul etapei a cincea din Liga Zimbrilor. Baimarenii ocupa locul al treilea de pe podium, dupa ce in primele patru runde au obținut trei succese și…

- Duminica, de la ora 17.00, echipa masculina de handbal a CS Minaur va juca in deplasare cu CSM Reșița, intr-un meci din cadrul etapei a 4-a din Liga Zimbrilor. Minaur a inceput bine campionatul, avand doua victorii și un rezultat de egalitate, fiind cu 7 puncte in imediata vecinatate a podiumului. CSM…

- De joi pana sambata s-au disputat jocurile etapei a doua din Liga Zimbrilor la handbal masculin. CS Minaur a avut o deplasare foarte dificila, la SCM Politehnica Timișoara, deținatoarea trofeului Cupei Romaniei și participanta in Cupa EHF. Partida s-a disputat joi dupa-amiaza, in Sala Sporturilor “Constantin…

- Prima etapa din Liga Zimbrilor a inceput marți și s-a terminat joi seara. Am avut meciuri extrem de interesante și, ce e mai frumos pentru noi, o victorie a echipei CS Minaur in fața vicecampioanei din sezonul trecut, AHC Dobrogea Sud Constanța. Extrem de interesant a fost meciul de la Turda, acolo…

- In zilele de 16 și 17 august, CS Minaur participa la un turneu amical “Zilele Cetații” la Fagaraș. Vineri seara, de la ora 19.30, a jucat impotriva nou promovatei in Liga Zimbrilor CSM Reșița și s-a impus cu 27-26, dupa un meci destul de echilibrat. Cum CSM Fagaraș a invins și ea pe CSU Suceava, […]…

- Vineri seara, Sala Polivalenta “Lascar Pana” a fost gazda partidei amicale dintre echipele feminine CS Minaur și Kisvarda Master Good SE (Ungaria), al doilea meci de pregatire pe care il joaca in aceasta vara fetele antrenate de Costica Buceschi, primul pe teren propriu. A fost un meci destul de bun…